القبض على مروجي وتجار مخدرات بحيازتهم أكثر من 7 كجم بـ 310 آلاف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمِين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بعملات‭ ‬مختلفة‭ ‬يُعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬حصيلة‭ ‬البيع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬الوقائع‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وتهيب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ (‬996 @interior ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬