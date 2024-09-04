القبض على مروجي وتجار مخدرات بحيازتهم أكثر من 7 كجم بـ 310 آلاف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار الجهود الأمنية التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، فقد تمكنت الإدارة من القبض على عدد من الأشخاص في وقائع منفصلة يحملون جنسيات مختلفة لحيازتهم أكثر من 7 كيلو جرامات من المواد المخدرة والتي تزيد قيمتها على 310 آلاف دينار.
وأشارت الإدارة أنه فور ورود معلومات عن هذه الوقائع فقد تم إجراء عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمِين والقبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة يُعتقد بأنها حصيلة البيع، حيث تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وتهيب إدارة مكافحة المخدرات بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة والتقدم بطلبات المساعدة المتعلقة بمكافحة المخدرات على الخط الساخن (996) أو البريد الإلكتروني (996 @interior . gov . bh ) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
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