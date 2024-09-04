Thursday, 05 September 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبض على مروجي وتجار مخدرات بحيازتهم أكثر من 7 كجم بـ 310 آلاف دينار

9/4/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬منفصلة‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬لحيازتهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬كيلو‭ ‬جرامات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والتي‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمِين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بعملات‭ ‬مختلفة‭ ‬يُعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬حصيلة‭ ‬البيع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬الوقائع‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وتهيب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ (‬996 @interior ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬

MENAFN04092024000055011008ID1108637837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث