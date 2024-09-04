ستارمر يدافع عن القرار ((القانوني)) بخفض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ستارمر،‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬طرحه‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استجواب‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسبوعية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬بالطبع‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬دولة‭ ‬تمتثل‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭ ‬وأنا‭ ‬أدرك‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكنه‭ ‬قرار‭ ‬قانوني‭ ‬وليس‭ ‬قرارا‭ ‬سياسيا‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬واضح‭ (...) ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نفحص‭ ‬تراخيص‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‮»‬‭ ‬و«توصلنا‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‮»‬،‭ ‬لتبرير‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬انتقدته‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وأوساط‭ ‬في‭ ‬الجالية‭ ‬اليهودية‭ ‬البريطانية‭ ‬والمعارضة‭ ‬المحافظة‭.‬

أعلنت‭ ‬بريطانيا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬ستعلق‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬350‭ ‬ترخيصا‭ ‬لتصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬إثر‭ ‬مراجعة‭ ‬قانونية‭ ‬قدرت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬خطرا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستستخدم‭ ‬لارتكاب‭ ‬انتهاك‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬شديدة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬تشدد‭ ‬موقف‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الجديدة‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬تباين‭ ‬مع‭ ‬حليفتها‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وأكد‭ ‬ستارمر‭ ‬أن‭ ‬حلفاءنا‭ ‬‮«‬يفهمون‮»‬‭ ‬قرارنا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬مسبقا‭. ‬لكن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ (‬إسرائيل‭) ‬انتهكت‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬تسلمها‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬يوليو،‭ ‬انتهجت‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬نفس‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬المحافظة‭ ‬السابقة‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع،‭ ‬فقد‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬وتسريع‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.‬

لكنها‭ ‬استأنفت‭ ‬تمويل‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتوظيف‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬إرهابي‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ورفضت‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬اعتقال‭ ‬دولية‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭.‬