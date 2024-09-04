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شي جينبينغ يستضيف قادة أفارقة في أكبر قمة تعقدها الصين منذ سنوات

9/4/2024 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بكين‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬قادة‭ ‬أفارقة‭ ‬في‭ ‬عشاء‭ ‬فاخر‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬سيقدّم‭ ‬خلالها‭ ‬العملاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬وعودا‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬بينها‭ ‬مشاريع‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬والطاقة‭ ‬والتعليم‭. ‬

وتُعد‭ ‬الصين،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لإفريقيا،‭ ‬وهي‭ ‬تسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬كنوز‭ ‬القارة‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬النحاس‭ ‬والذهب‭ ‬والليثيوم‭ ‬والمعادن‭ ‬الأرضية‭ ‬النادرة‭. ‬كما‭ ‬زودت‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قروض‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬لكنها‭ ‬أثارت‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬بسبب‭ ‬تحميل‭ ‬الدول‭ ‬ديونا‭ ‬ضخمة‭. ‬

ووصل‭ ‬25‭ ‬زعيما‭ ‬إفريقيّا‭ ‬إلى‭ ‬بكين‭ ‬أو‭ ‬أكدوا‭ ‬حضورهم‭ ‬المنتدى‭ ‬الصيني‭ ‬الإفريقي‭ ‬المقرر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بينهم‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬بلدانها‭ ‬خطرا‭ ‬متزايدا‭ ‬للتعرض‭ ‬لأزمة‭ ‬سداد‭ ‬ديون‭. ‬وانطلق‭ ‬المنتدى‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بصورة‭ ‬جماعية‭ ‬وعشاء‭ ‬فاخر‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الكبرى،‭ ‬تليه‭ ‬حفلة‭ ‬افتتاح‭ ‬يلقي‭ ‬فيها‭ ‬شي‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬

وأشاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬الصيني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بشي‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬صديق‭ ‬حقيقي‭ ‬لإفريقيا‮»‬،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬علاقات‭ ‬بكين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‭. ‬وحتى‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أجرى‭ ‬شي‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬نظرائه‭ ‬الأفارقة‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭). ‬وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬شي‭ ‬دعا‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬بولا‭ ‬تينوبو‭ ‬رئيس‭ ‬نيجيريا،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬المدينة‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة‭ ‬والموارد‭ ‬المعدنية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬محادثاته‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬زيمبابوي‭ ‬إيمرسون‭ ‬منانغاغوا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أيضا،‭ ‬وعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬والتجارة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والموارد‭ ‬المعدنية‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬كذلك،‭ ‬قدمّ‭ ‬دعمه‭ ‬لزيمبابوي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬العقوبات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬حكومة‭ ‬زيمبابوي‭ ‬بالفساد‭ ‬وانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

يقول‭ ‬محلّلون‭ ‬إن‭ ‬سخاء‭ ‬بكين‭ ‬تجاه‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مواجهة‭ ‬المشكلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الداخل،‭ ‬وإن‭ ‬المخاوف‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬بشأن‭ ‬صراع‭ ‬متنام‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬بهذه‭ ‬السياسة‭. ‬وقالت‭ ‬زينب‭ ‬عثمان،‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬كارنيغي‭ ‬للسلام‭ ‬الدولي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تعميق‭ ‬المشاركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‮»‬‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬لبكين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬في‭ ‬مجالات‭ ‬محددة،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬لتعاون‭ ‬موسع‭ ‬مماثل‭ ‬معنى‭ ‬اقتصادي،‭ ‬سيكون‭ ‬مدفوعا‭ ‬بأسباب‭ ‬جيوسياسية‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬عثمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬تضييق‭ ‬اختلال‭ ‬التوازن‭ ‬التجاري‭ ‬المتزايد‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬واردات‭ ‬السلع‭ ‬الزراعية‭ ‬والمعادن‭ ‬المصنعة‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستجابة‭ ‬لهذه‭ ‬المطالب‭ ‬الإفريقية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الصين‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬لإبقائها‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

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