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البابا فرنسيس يدعو من إندونيسيا إلى حوار لمواجهة ((التطرّف والتعصّب))

9/4/2024 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاكرتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬إندونيسيا‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬التطرّف‭ ‬والتعصب‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬جولة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬من‭ ‬البنود‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬البابا‭ ‬البالغ‭ ‬87‭ ‬عاما‭ ‬لإندونيسيا،‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تعداد‭ ‬السكان‭. ‬

وقال‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬بالرئيس‭ ‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬إنّ‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواجهة‭ ‬التطرّف‭ ‬والتعصّب‮»‬‭. ‬ووصل‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬قصر‭ ‬مرديكا‭ ‬الرئاسي‭ ‬حيث‭ ‬استقبله‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬رسمية‭. ‬وبدا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الذي‭ ‬يتنقل‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك،‭ ‬باسما‭ ‬وفي‭ ‬صحة‭ ‬جيدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬وويدودو‭ ‬لقاء‭ ‬على‭ ‬انفراد‭. ‬

وشدد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الوئام‭ ‬السّلمي‭ ‬والبناء‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬السّلام‭ ‬ويوحّد‭ ‬القوى‭ ‬للتغلّب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الخلل‭... ‬تريد‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكيّة‭ ‬زيادة‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬حالات‭ ‬يتمّ‭ ‬فيها‭ ‬وضع‭ ‬الإيمان‭ ‬بالله‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬المقدّمة،‭ ‬لكن‭ ‬للتلاعب‭ ‬به،‭ ‬للأسف،‭ ‬فلا‭ ‬يخدم‭ ‬بناء‭ ‬السّلام‭ ‬والشّراكة‭ ‬والحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬والأخوّة،‭ ‬بل‭ ‬إثارة‭ ‬الانقسامات‭ ‬وزيادة‭ ‬الكراهية‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬ويدودو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فكر‭ ‬الحرية‭ ‬والتسامح‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تريد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والفاتيكان‭ ‬نشره،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يواجه‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‮»‬‭. ‬تعرضت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬لهجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تفجيرات‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬السياحية‭ ‬نفذها‭ ‬إسلاميون‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬أودت‭ ‬بـ202‭ ‬شخص‭. ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬حوالي‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬كاثوليكي‭ ‬يمثلون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3 % ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬المسلمون‭ ‬87 % ‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬ويعدّون‭ ‬242‭ ‬مليونا‭. ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬للمسلمين‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وستتمحور‭ ‬زيارة‭ ‬البابا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬حول‭ ‬الحوار‭ ‬الإسلامي‭ ‬المسيحي،‭ ‬إذ‭ ‬سيجتمع‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أديان‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭. ‬وسيرأس‭ ‬قداسا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬رياضي‭ ‬يتسع‭ ‬لحوالي‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطابا‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬جاكرتا،‭ ‬عشية‭ ‬قداس‭ ‬الخميس‭. ‬

وفي‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية،‭ ‬رحّب‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والشبان‭ ‬الذين‭ ‬ارتدوا‭ ‬أزياء‭ ‬تقليدية،‭ ‬بالبابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والفاتيكان‭. ‬وأقيمت‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬مراسم‭ ‬استقبال‭ ‬عسكرية‭ ‬رسمية‭. ‬وتبادل‭ ‬البابا‭ ‬التحية‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬برابوو‭ ‬سوبيانتو‭ ‬الذي‭ ‬سيخلف‭ ‬ويدودو‭ ‬كرئيس‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬وبعد‭ ‬رحلة‭ ‬استمرت‭ ‬13‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬روما،‭ ‬وصل‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬أولى‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬هي‭ ‬الأطول‭ ‬والأبعد‭ ‬في‭ ‬ولايته‭. ‬وستشمل‭ ‬الزيارة‭ ‬بابوا‭ ‬غينيا‭ ‬الجديدة‭ ‬وتيمور‭ ‬الشرقية‭ ‬وسنغافورة‭. ‬

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