بدائل النيكوتين والصحة العامة: نجاحات فنلندا والسويد في مكافحة التدخين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المتمعن‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬المتناقضة‭ ‬لمحاولات‭ ‬تخفيض‭ ‬أعداد‭ ‬المدخنين‭ ‬بين‭ ‬بلد‭ ‬وآخر،‭ ‬سيجد‭ ‬أن‭ ‬السر‭ ‬إنما‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬نظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬الطبي‭ ‬والصحي‭ ‬المتناقضة‭ ‬لبدائل‭ ‬النيكوتين‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يؤكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬اختصاصي‭ ‬الأمراض‭ ‬الرئوية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فنلندا،‭ ‬كاري‭ ‬فينهو،‭ ‬والأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬واختصاصي‭ ‬علم‭ ‬وظائف‭ ‬الأعضاء‭ ‬السريرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فنلندا،‭ ‬كيرسي‭ ‬تيمونين،‭ ‬وطبيبة‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خدمات‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فنلندا،‭ ‬ماريا‭ ‬هوتونين،‭ ‬بأن‭ ‬تبني‭ ‬بدائل‭ ‬النيكوتين‭ ‬والمنتجات‭ ‬البديلة‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لابتكارها؛‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مدخلاً‭ ‬لبلوغ‭ ‬هدف‭ ‬الإقلاع‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يظل‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يظل‭ ‬عاملاً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭ ‬بسبب‭ ‬التدخين‭ ‬التقليدي‭ ‬للتبغ‭. ‬بمعنى‭ ‬أوضح،‭ ‬التحول‭ ‬لهذه‭ ‬البدائل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬تماماً‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬إنما‭ ‬يبقى‭ ‬أخف‭ ‬وطأة‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التدخين‭ ‬التقليدي‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬الى‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬تبعاته‭ ‬الصحية‭ ‬السلبية‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬الأطباء‭ ‬الثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدخين‭ ‬التبغ‭ ‬التقليدي‭ ‬يتسبب‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬السريرية‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭. ‬الأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬تبعات‭ ‬التدخين‭ ‬تمتد‭ ‬لتشمل‭ ‬الشعور‭ ‬بالذنب‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬تجاه‭ ‬أنفسهم؛‭ ‬جراء‭ ‬استهلاكهم‭ ‬التبغ،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬الأطباء‭ ‬أنهم‭ ‬يلمسونه‭ ‬خلال‭ ‬متابعتهم‭ ‬اليومية‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المرضية‭.‬

ويقول‭ ‬الأطباء‭ ‬الثلاثة‭ ‬وهم‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬بأن‭ ‬أعداد‭ ‬المدخنين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مخيفة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يرضى‭ ‬عنه‭ ‬المجتمع‭ ‬الطبي‭ ‬والصحي‭ ‬الواعي‭.‬

ويرى‭ ‬الأطباء‭ ‬بالحديث‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬انخفاض‭ ‬أعداد‭ ‬المدخنين‭ ‬في‭ ‬فنلندا‭ ‬والسويد،‭ ‬بأن‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬كانت‭ ‬العامل‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬التبغ‭.‬

في‭ ‬فنلندا‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬فيها‭ ‬يحاولون‭ ‬التوقف‭ ‬والإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬لكنهم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يرغبون‭ ‬باستهلاك‭ ‬النيكوتين،‭ ‬اتجه‭ ‬الأطباء‭ ‬الى‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر؛‭ ‬لمنح‭ ‬المرضى‭ ‬النيكوتين‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬المسبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬الإدمان‭ ‬ولا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬مع‭ ‬تجنيبهم‭ ‬ – ‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬ – ‭ ‬للتعرض‭ ‬للمواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬التي‭ ‬يحتويها‭ ‬دخان‭ ‬السيجارة‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬احتراقها‭ ‬والتي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬تأثيرات‭ ‬إدمانية‭ ‬نفسية‭ ‬وفسيولوجية‭ ‬تخلق‭ ‬حاجزاً‭ ‬ومانعاً‭ ‬للإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬والتي‭ ‬تتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬الأضرار‭ ‬والأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسويد،‭ ‬فكانت‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬التدخين‭ ‬والإدمان‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬به‭ ‬النيكوتين‭ ‬بمنهجية‭ ‬وضعت‭ ‬عبرها‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬حكومتها،‭ ‬مساندة‭ ‬المدخنين‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياتهم،‭ ‬ومنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لخوض‭ ‬رحلتهم‭ ‬ضد‭ ‬التدخين‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬عما‭ ‬هو‭ ‬سائد،‭ ‬فوفرت‭ ‬لهم‭ ‬بدائل‭

‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أفضل‭ ‬عن‭ ‬التبغ،‭ ‬مثل‭ ‬منتجات‭ ‬السنوس‭ (‬تبغ‭ ‬المضغ‭)‬،‭ ‬وأكياس‭ ‬النيكوتين‭ ‬الحديثة،‭ ‬والسجائر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ومنتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المسخن‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬بالأدلة‭ ‬العلمية‭ ‬صحة‭ ‬الادعاءات‭ ‬القائلة‭ ‬إنها‭ ‬أقل‭ ‬خطورة‭ ‬من‭ ‬السجائر‭ ‬العاملة‭ ‬بالاحتراق؛‭ ‬لأن‭ ‬البخار‭ ‬الذي‭ ‬تولده‭ ‬يضم‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬95 % ‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬التي‭ ‬يتحتويها‭ ‬دخان‭ ‬السجائر،‭ ‬وسمحت‭ ‬بتداولها‭ ‬بأسعار‭ ‬مقبولة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬فنلندا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬هدفها‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬دولة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬التدخين،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ممن‭ ‬سيقلعون‭ ‬عن‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر‭ ‬التقليدية،‭ ‬لكنهم‭ ‬سيواصلون‭ ‬استهلاك‭ ‬النيكوتين‭ ‬بأشكال‭ ‬أخرى‭ ‬مما‭ ‬يحصلون‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬أو‭ ‬المتاجر‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭. ‬وتشير‭ ‬البيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الجمارك‭ ‬الفنلندية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إضفاء‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬أكياس‭ ‬النيكوتين‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬وتداولها‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الضرائب‭ ‬المرتفعة‭ ‬على‭ ‬أكياس‭ ‬النيكوتين‭ ‬قد‭ ‬تشجع‭ ‬أنشطة‭ ‬التهريب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬سبب‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬فنلندا‭.‬

ويختم‭ ‬الأطباء‭ ‬الثلاثة‭ ‬بأن‭ ‬واجب‭ ‬الطبيب‭ ‬يحتم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬الخطر‭ ‬والأقل‭ ‬خطورة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬المريض،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الكفاح‭ ‬ضد‭ ‬التدخين،‭ ‬وجوب‭ ‬تحويل‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬إلى‭ ‬النيكوتين‭ ‬غير‭ ‬القابل‭ ‬للاحتراق‭ ‬كخيار‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬التبغ‭ ‬من‭ ‬السجائر‭ ‬التقليدية‭.‬