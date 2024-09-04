الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود رحمها الله.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
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