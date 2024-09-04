فرحة بالعودة إلى مقاعد الدراسة.. وعزم على النجاحانتظام أكثر من 153 ألف طالبٍ وطالبة في المدارس الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬وتميزت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬فعالياتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلابها‭ ‬وطالباتها،‭ ‬والتي‭ ‬أدخلت‭ ‬البهجة‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬بدءا‭ ‬بالترحيب‭ ‬بهم‭ ‬عند‭ ‬البوابة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر،‭ ‬وتقديم‭ ‬الهدايا‭ ‬الرمزية‭ ‬لهم،‭ ‬وتزيين‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬والممرات‭ ‬بألوان‭ ‬زاهية‭ ‬وصور‭ ‬محفزة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬تفاعلية‭ ‬مثل‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭.‬

وأشاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالجهود‭ ‬التنظيمية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وإدارات‭ ‬المدارس،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭ ‬المبذول‭ ‬طيلة‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬استعداداً‭ ‬لهذه‭ ‬العودة،‭ ‬متمنين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاماً‭ ‬دراسياً‭ ‬حافلاً‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المشرفة‭.‬

وحرص‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬موفقة‭ ‬وميسرة‭ ‬وسلسة،‭ ‬وسبقتها‭ ‬استعدادات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والقطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬المعنية،‭ ‬لتهيئة‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المرافق‭ ‬وتوفير‭ ‬المستلزمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الكادر‭ ‬التدريسي‭ ‬والكادر‭ ‬الإداري‭ ‬المساند‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمستوى‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬انتظام‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬مدارسهم‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بالدراسة،‭ ‬ونسبة‭ ‬الحضور‭ ‬العالية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وجارٍ‭ ‬رصد‭ ‬مختلف‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬القطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬لتسجيل‭ ‬الملاحظات‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬معالجتها‭ ‬خلال‭ ‬الإجازة‭ ‬الأسبوعية‭. ‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬يتبين‭ ‬نسب‭ ‬انتظام‭ ‬عالية،‭ ‬وسلسة‭ ‬ويسر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتسم‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بمستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬ستقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تقييم‭ ‬مستمرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مناهج‭ ‬مطورة‭ ‬تم‭ ‬إدخالها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تباشر‭ ‬متابعة‭ ‬عمليات‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬وعمليات‭ ‬التقييم‭.‬

وعبر‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬عاما‭ ‬مليئا‭ ‬بالأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والمسابقات‭ ‬الطلابية‭.‬

ونفذت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬خُطة‭ ‬متكاملة‭ ‬للاستعداد‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بدأتها‭ ‬بتوزيع‭ ‬الكتب‭ ‬الدراسية‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬المناهج‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬المواصلات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وتحديث‭ ‬جميع‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬الطلبة‭ ‬لنقلهم‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬والعكس‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬تنظيف‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬المدارس،‭ ‬وصيانة‭ ‬المكيفات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬واستبدال‭ ‬المكيفات‭ ‬غير‭ ‬الصالحة‭ ‬للاستخدام،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬حرصت‭ ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬صيانة‭ ‬شاملة‭ ‬وتطوير‭ ‬للبوابة‭ ‬التعليمية‭. ‬