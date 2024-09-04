Thursday, 05 September 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرحة بالعودة إلى مقاعد الدراسة.. وعزم على النجاحانتظام أكثر من 153 ألف طالبٍ وطالبة في المدارس الحكومية

9/4/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الفرحة‭ ‬والبهجة،‭ ‬استقبلت‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬153‭ ‬ألف‭ ‬طالبٍ‭ ‬وطالبة،‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭/‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والفنية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة،‭ ‬وبعد‭ ‬تنظيم‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬استكمالاً‭ ‬لخُطة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتهيئة‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬للعودة‭ ‬المدرسية‭.‬

هذا‭ ‬وتميزت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬فعالياتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلابها‭ ‬وطالباتها،‭ ‬والتي‭ ‬أدخلت‭ ‬البهجة‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬بدءا‭ ‬بالترحيب‭ ‬بهم‭ ‬عند‭ ‬البوابة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر،‭ ‬وتقديم‭ ‬الهدايا‭ ‬الرمزية‭ ‬لهم،‭ ‬وتزيين‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬والممرات‭ ‬بألوان‭ ‬زاهية‭ ‬وصور‭ ‬محفزة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬تفاعلية‭ ‬مثل‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭.‬

وأشاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالجهود‭ ‬التنظيمية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وإدارات‭ ‬المدارس،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭ ‬المبذول‭ ‬طيلة‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬استعداداً‭ ‬لهذه‭ ‬العودة،‭ ‬متمنين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاماً‭ ‬دراسياً‭ ‬حافلاً‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المشرفة‭.‬

وحرص‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬موفقة‭ ‬وميسرة‭ ‬وسلسة،‭ ‬وسبقتها‭ ‬استعدادات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والقطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬المعنية،‭ ‬لتهيئة‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المرافق‭ ‬وتوفير‭ ‬المستلزمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الكادر‭ ‬التدريسي‭ ‬والكادر‭ ‬الإداري‭ ‬المساند‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمستوى‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬انتظام‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬مدارسهم‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بالدراسة،‭ ‬ونسبة‭ ‬الحضور‭ ‬العالية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬فإن‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وجارٍ‭ ‬رصد‭ ‬مختلف‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬القطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬لتسجيل‭ ‬الملاحظات‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬الأربعاء‭ ‬والخميس‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬معالجتها‭ ‬خلال‭ ‬الإجازة‭ ‬الأسبوعية‭. ‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬يتبين‭ ‬نسب‭ ‬انتظام‭ ‬عالية،‭ ‬وسلسة‭ ‬ويسر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتسم‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بمستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬ستقوم‭ ‬بعمليات‭ ‬تقييم‭ ‬مستمرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مناهج‭ ‬مطورة‭ ‬تم‭ ‬إدخالها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تباشر‭ ‬متابعة‭ ‬عمليات‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬وعمليات‭ ‬التقييم‭.‬

وعبر‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬عاما‭ ‬مليئا‭ ‬بالأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والمسابقات‭ ‬الطلابية‭.‬

ونفذت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬خُطة‭ ‬متكاملة‭ ‬للاستعداد‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بدأتها‭ ‬بتوزيع‭ ‬الكتب‭ ‬الدراسية‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬المناهج‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬المواصلات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وتحديث‭ ‬جميع‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬الطلبة‭ ‬لنقلهم‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬والعكس‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬تنظيف‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬المدارس،‭ ‬وصيانة‭ ‬المكيفات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬واستبدال‭ ‬المكيفات‭ ‬غير‭ ‬الصالحة‭ ‬للاستخدام،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬حرصت‭ ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬صيانة‭ ‬شاملة‭ ‬وتطوير‭ ‬للبوابة‭ ‬التعليمية‭. ‬

MENAFN04092024000055011008ID1108637826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث