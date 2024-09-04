فرحة بالعودة إلى مقاعد الدراسة.. وعزم على النجاحانتظام أكثر من 153 ألف طالبٍ وطالبة في المدارس الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في أجواء من الفرحة والبهجة، استقبلت المدارس الحكومية أمس أكثر من 153 ألف طالبٍ وطالبة، في انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025/2024، وذلك بعد عودة الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية يوم الأحد الأول من سبتمبر، تمهيداً لاستقبال الطلبة، وبعد تنظيم اليوم التعريفي في الثاني والثالث من الشهر نفسه، استكمالاً لخُطة وزارة التربية والتعليم لتهيئة جميع المدارس للعودة المدرسية.
هذا وتميزت المدارس في فعالياتها المتنوعة لاستقبال طلابها وطالباتها، والتي أدخلت البهجة في نفوسهم وأولياء أمورهم، بدءا بالترحيب بهم عند البوابة المدرسية في الصباح الباكر، وتقديم الهدايا الرمزية لهم، وتزيين الفصول الدراسية والممرات بألوان زاهية وصور محفزة، وتنظيم أنشطة تفاعلية مثل الألعاب والمسابقات.
وأشاد العديد من أولياء الأمور بالجهود التنظيمية من قبل وزارة التربية والتعليم وإدارات المدارس، والتي تؤكد حجم العمل المبذول طيلة الفترة الماضية استعداداً لهذه العودة، متمنين أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات المشرفة.
وحرص د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم على تهنئة الطلبة والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن البداية كانت موفقة وميسرة وسلسة، وسبقتها استعدادات كبيرة من وزارة التربية والتعليم والقطاعات التعليمية المعنية، لتهيئة المدارس من حيث المرافق وتوفير المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية وفي مقدمتها الكادر التدريسي والكادر الإداري المساند.
ونوه وزير التربية والتعليم بمستوى الالتزام في انتظام الطلبة والطالبات في مدارسهم خلال اليوم الأول بالدراسة، ونسبة الحضور العالية، مشيرا إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم، فإن عملية التعليم والتعلم بدأت من اليوم الأول، وجارٍ رصد مختلف العمليات التي قامت بها القطاعات التعليمية لتسجيل الملاحظات خلال يومي الأربعاء والخميس حتى يتم معالجتها خلال الإجازة الأسبوعية.
وأشار د. محمد بن مبارك جمعة في مداخلة هاتفية مع تلفزيون البحرين إلى أنه من خلال الرصد والمتابعة يتبين نسب انتظام عالية، وسلسة ويسر في العام الدراسي، ويتوقع أن يتسم العام الدراسي الجديد بمستويات عالية من التحصيل العلمي، لافتا إلى أن مختلف القطاعات التعليمية ستقوم بعمليات تقييم مستمرة، وخاصة أن هناك مناهج مطورة تم إدخالها في جميع المراحل التعليمية، كما أن الوزارة تباشر متابعة عمليات التحصيل العلمي وعمليات التقييم.
وعبر وزير التربية والتعليم عن تطلعه إلى أن يكون العام الدراسي الجديد عاما مليئا بالأنشطة والفعاليات والمسابقات الطلابية.
ونفذت وزارة التربية والتعليم خُطة متكاملة للاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأتها بتوزيع الكتب الدراسية قبيل نهاية العام الدراسي الماضي، في خطوة جديدة تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على المناهج في وقت مبكر، كما تم الانتهاء من تجهيز المواصلات المدرسية، وتحديث جميع نقاط تجمع الطلبة لنقلهم من مناطق سكنهم إلى مدارسهم والعكس.
كما تم تنفيذ أعمال تنظيف شاملة لجميع المدارس، وصيانة المكيفات بمختلف أنواعها، واستبدال المكيفات غير الصالحة للاستخدام، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المدرسية، وكذلك حرصت إدارة نظم المعلومات على تنفيذ صيانة شاملة وتطوير للبوابة التعليمية.
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