Thursday, 05 September 2024 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أولياء الأمور يشيدون بدور الشرطة في الحفاظ على سلامة أبنائهم الطلبة

9/4/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬عودة‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطاعاتها‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬تباشر‭ ‬شرطة‭ ‬المديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وشرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وشرطة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬دورها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬أمن‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬ومواقع‭ ‬التعليم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلاب‭ ‬وتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬عودة‭ ‬مدرسية‭ ‬ناجحة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬رئيس‭ ‬مدارس‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬الأولى‭: ‬‮«‬كعادتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬تمدُّ‭ ‬أذرعها‭ ‬النبيلة‭ ‬لتضمن‭ ‬استتباب‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بشتَّى‭ ‬مراحلها،‭ ‬وتضع‭ ‬بدورها‭ ‬الخطط‭ ‬اللوجستية‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وتدفق‭ ‬المركبات‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنشآت‭ ‬التعليمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تبدأ‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بإرسال‭ ‬منتسبيها‭ ‬سنوياً‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬لإجراء‭ ‬الجولات‭ ‬التفقدية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جهوزية‭ ‬الطرق‭ ‬وإجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬الروتينية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحضور‭ ‬التلاميذ‭ ‬وانصرافهم،‭ ‬كما‭ ‬توفِّر‭ ‬الوزارة‭ ‬العدد‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يدَّخرون‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬والمضيِّ‭ ‬قدماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬توثِّق‭ ‬سلامة‭ ‬التلاميذ‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وجميع‭ ‬الكوادر‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تعاون‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أمر‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الاطمئنان‭ ‬الذي‭ ‬نلتمسه‭ ‬واضحاً‭ ‬وجليّاً‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أبنائنا‭ ‬التلاميذ‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‮»‬‭. ‬أما‭ ‬بشرى‭ ‬سعد‭ ‬الشاعر‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬البديع‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬فقالت‭: ‬‮«‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬الجزيل‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬إذ‭ ‬نثمن‭ ‬جهودهم‭ ‬المضنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تيسير‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬أبنائنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬الطالبات،‭ ‬واستجابتهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬إدارات‭ ‬المدارس،‭ ‬مما‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬وتسهيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبرت‭ ‬أماني‭ ‬عبدالله‭ ‬السادة‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬كرانة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وخاصةً‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬فهذا‭ ‬التعاون‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس،‭ ‬حيث‭ ‬تتولى‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنظيم‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬حول‭ ‬المدارس،‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬المرور،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬ويتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬بأمان‭.‬

وتقدمت‭ ‬رباب‭ ‬الموسوي‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬بوري‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفي‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬مشيدة‭ ‬بجهودهم‭ ‬الحثيثة‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أبنائنا‭ ‬الطلبة‭ ‬فلهم‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬التقدير،‭ ‬ففي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لعودة‭ ‬الطالبات‭ ‬أبهرني‭ ‬عمل‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدرسة،‭ ‬وتأمينهم‭ ‬لسلامة‭ ‬الطالبات‭ ‬أثناء‭ ‬دخولهن‭ ‬المدرسة،‭ ‬فعملهم‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للطالبات،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬يقومون‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا،‭ ‬فشكرًا‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭. ‬بدورهم،‭ ‬أعرب‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أبنائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم‭. ‬

MENAFN04092024000055011008ID1108637825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث