أولياء الأمور يشيدون بدور الشرطة في الحفاظ على سلامة أبنائهم الطلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬تباشر‭ ‬شرطة‭ ‬المديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وشرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وشرطة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬دورها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬أمن‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬ومواقع‭ ‬التعليم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلاب‭ ‬وتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬عودة‭ ‬مدرسية‭ ‬ناجحة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬مدن‭ ‬رئيس‭ ‬مدارس‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬الأولى‭: ‬‮«‬كعادتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬تمدُّ‭ ‬أذرعها‭ ‬النبيلة‭ ‬لتضمن‭ ‬استتباب‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بشتَّى‭ ‬مراحلها،‭ ‬وتضع‭ ‬بدورها‭ ‬الخطط‭ ‬اللوجستية‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وتدفق‭ ‬المركبات‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنشآت‭ ‬التعليمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تبدأ‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بإرسال‭ ‬منتسبيها‭ ‬سنوياً‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬لإجراء‭ ‬الجولات‭ ‬التفقدية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جهوزية‭ ‬الطرق‭ ‬وإجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬الروتينية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحضور‭ ‬التلاميذ‭ ‬وانصرافهم،‭ ‬كما‭ ‬توفِّر‭ ‬الوزارة‭ ‬العدد‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يدَّخرون‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬والمضيِّ‭ ‬قدماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬توثِّق‭ ‬سلامة‭ ‬التلاميذ‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وجميع‭ ‬الكوادر‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تعاون‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أمر‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الاطمئنان‭ ‬الذي‭ ‬نلتمسه‭ ‬واضحاً‭ ‬وجليّاً‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أبنائنا‭ ‬التلاميذ‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‮»‬‭. ‬أما‭ ‬بشرى‭ ‬سعد‭ ‬الشاعر‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬البديع‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬فقالت‭: ‬‮«‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬الجزيل‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬إذ‭ ‬نثمن‭ ‬جهودهم‭ ‬المضنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تيسير‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬أبنائنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬الطالبات،‭ ‬واستجابتهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬إدارات‭ ‬المدارس،‭ ‬مما‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬وتسهيل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبرت‭ ‬أماني‭ ‬عبدالله‭ ‬السادة‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬كرانة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وخاصةً‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬فهذا‭ ‬التعاون‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس،‭ ‬حيث‭ ‬تتولى‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنظيم‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬حول‭ ‬المدارس،‭ ‬مع‭ ‬نشر‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬المرور،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬ويتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مدارسهم‭ ‬بأمان‭.‬

وتقدمت‭ ‬رباب‭ ‬الموسوي‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬بوري‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفي‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬مشيدة‭ ‬بجهودهم‭ ‬الحثيثة‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أبنائنا‭ ‬الطلبة‭ ‬فلهم‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬التقدير،‭ ‬ففي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لعودة‭ ‬الطالبات‭ ‬أبهرني‭ ‬عمل‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدرسة،‭ ‬وتأمينهم‭ ‬لسلامة‭ ‬الطالبات‭ ‬أثناء‭ ‬دخولهن‭ ‬المدرسة،‭ ‬فعملهم‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للطالبات،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬يقومون‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا،‭ ‬فشكرًا‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭. ‬بدورهم،‭ ‬أعرب‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أبنائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم‭. ‬