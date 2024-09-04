((أخبار الخليج)) ترصد فرحة الطلبة وأولياء الأمور في أول أيام الدراسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فريق‭ ‬التصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان‭ - ‬حسيـن‭ ‬عبدالله‭ ‬





بعد‭ ‬انقضـاء‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية،‭ ‬قامت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬برصد‭ ‬استقبال‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬الشوارع‭ ‬انتعاشًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬وضجـت‭ ‬الأحيـاء‭ ‬السكنية‭ ‬بالباصات‭ ‬الصفـراء‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬بداخلها‭ ‬طلابًا‭ ‬وطالبات‭ ‬مُستعدين‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬بجد‭ ‬وجهد،‭ ‬وتنوّعت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬استقبالها‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬عـبر‭ ‬تخصيص‭ ‬توزيعـات‭ ‬تحفيزية‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية،‭ ‬مثل‭ ‬الأقلام‭ ‬والأوراق‭ ‬والدفاتر‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الملاحظات‭ ‬والرسائل‭ ‬التي‭ ‬أضيفت‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬التوزيعات‭ ‬حملت‭ ‬بداخلها‭ ‬حروفا‭ ‬تشجيعية‭ ‬لبداية‭ ‬ايجابية‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

وتواجدت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬موزة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشاملة‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عسكر‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مجريات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لعودة‭ ‬طالبات‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬الثلاث،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬انطباع‭ ‬الطالبات‭ ‬عن‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬رتبت‭ ‬له‭ ‬المدرسة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬والمعلمات‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬الحـافز‭ ‬والتشجيع،‭ ‬ومن‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وقفت‭ ‬براعم‭ ‬المدرسة‭ ‬حاملات‭ ‬عبارات‭ ‬الاستقبال‭ ‬المختلفة‭ ‬لزميلاتهنّ،‭ ‬ووقف‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الشارع‭ ‬ليقوم‭ ‬بتأمين‭ ‬الشارع‭ ‬للطالبات‭ ‬ولأولياء‭ ‬أمور‭ ‬طالبات‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬اللاتي‭ ‬اختلطت‭ ‬مشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬والحماس‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬الأول‭ ‬لبدء‭ ‬رحلتهم‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭.‬





وتميّز‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬بكثرة‭ ‬مشاعر‭ ‬الشوق‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬المقعد‭ ‬الدراسي،‭ ‬حيث‭ ‬انطلق‭ ‬صباح‭ ‬الأمس‭ ‬بدردشـات‭ ‬طالبات‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬والثانوية‭ ‬حول‭ ‬حماسهم‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة،‭ ‬واستعدادهم‭ ‬التام‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الدراسية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتناولت‭ ‬مجموعة‭ ‬طالبات‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬أطراف‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬المستقبل‭ ‬الجامعي‭ ‬وأن‭ ‬السنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ستكون‭ ‬البداية‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬ويجب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التحصيل‭ ‬الدراسي‭ ‬والعمل‭ ‬بجد‭ ‬واجتهاد‭ ‬لرفع‭ ‬المعدل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬ساعات‭ ‬الدراسة‭ ‬والمشاركة‭ ‬والمذاكرة‭.‬

وتقدّم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطالبات‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لحارس‭ ‬الأمن‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬والذي‭ ‬تواجد‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الأولى‭ ‬ليشرف‭ ‬على‭ ‬انسيابية‭ ‬وتأمين‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدرسة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قيامه‭ ‬باستقبال‭ ‬الطالبات‭ ‬بوجه‭ ‬مبتسم‭ ‬وبعبارات‭ ‬تشجيعية‭ ‬بمناسبة‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

وسيرًا‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬المدرسة‭ ‬ومبانيها‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬قاعة‭ ‬لطالبات‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي،‭ ‬عملت‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬أجواء‭ ‬توتر‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لدى‭ ‬طالبات‭ ‬هذا‭ ‬الصف‭ ‬باعتبارهم‭ ‬أوائل‭ ‬المنطلقين‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬وساهمت‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬نسّقت‭ ‬لها‭ ‬المدرسة‭ ‬للطالبات‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الخوف‭ ‬وبث‭ ‬الشجاعة‭ ‬والحماس‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬أنفس‭ ‬الطالبات‭ ‬الصغيرات‭.‬

والتقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬طالبات‭ ‬المرحلتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬والثانوية،‭ ‬ومن‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬تحدثت‭ ‬الطالبة‭ ‬مريم‭ ‬الشمّاع‭ ‬عن‭ ‬حماسها‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حياتها‭ ‬الدراسية‭ ‬وهي‭ ‬الإعدادية‭ ‬بعد‭ ‬انتهائها‭ ‬من‭ ‬الابتدائية،‭ ‬وأكدت‭ ‬الشمّاع‭ ‬مدى‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬جوّا‭ ‬صافيًّا‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬بسبب‭ ‬فعاليات‭ ‬استقبال‭ ‬الطالبات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لبدء‭ ‬الدراسة‭ ‬بكل‭ ‬حماس‭ ‬برفقة‭ ‬صديقاتها‭ ‬في‭ ‬الفصل‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬الحمادي‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬برفقة‭ ‬صديقاتها‭ ‬لتتحدث‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬إيجابية‭ ‬الأجواء‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للدراسة،‭ ‬وكيف‭ ‬لهذه‭ ‬البرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬أن‭ ‬تمتص‭ ‬التوتر‭ ‬الملموس‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬خصوصًا‭ ‬للمرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬ولأولياء‭ ‬أمور‭ ‬طالبات‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬ابتدائي،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬استعداد‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬الروتين‭ ‬الدراسي‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهور‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬فقد‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬الجد‭ ‬وانتهى‭ ‬وقت‭ ‬الراحة‭.‬

وحديثًا‭ ‬مع‭ ‬الطالبة‭ ‬لطيفة‭ ‬جمـال‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬والتي‭ ‬عبرّت‭ ‬عن‭ ‬مشاعر‭ ‬عودتهم‭ ‬بمفردات‭ ‬الشوق‭ ‬والحماس‭ ‬لكافّة‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬التي‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬لليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬الطالبات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬التوزيعات‭ ‬وتقديم‭ ‬المشروبات‭ ‬المفيدة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬استعدادها‭ ‬لخوض‭ ‬رحلة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬التي‭ ‬خطت‭ ‬أولى‭ ‬خطواتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬منذ‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بمثابة‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬لها‭ ‬تزيد‭ ‬فيها‭ ‬معدلات‭ ‬الجديّة،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الطرق‭ ‬وتـأمين‭ ‬أفضل‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شـأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهّل‭ ‬العملية‭ ‬الدراسية‭ ‬لهم‭.‬

ومن‭ ‬نفس‭ ‬المرحلة‭ ‬قالت‭ ‬الطالبة‭ ‬لطيفة‭ ‬الدوسري‭ ‬إنها‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للخوض‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬وبكل‭ ‬حماس‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تُخطط‭ ‬لتكثيف‭ ‬الساعات‭ ‬الدراسية‭ ‬كون‭ ‬أنها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬دراسي‭ ‬عالٍ‭ ‬استعدادًا‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬الرحلة‭ ‬الجامعية،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬وتوتر‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنوّع‭ ‬فعاليات‭ ‬استقبال‭ ‬الطالبات،‭ ‬وتوفير‭ ‬الأجواء‭ ‬الايجابية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬تجربة‭ ‬لطيفة‭ ‬عن‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطالبات‭ ‬خصوصًا‭ ‬طالبات‭ ‬المراحل‭ ‬الانتقالية‭ ‬وطالبات‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬خاص‭.‬