((أخبار الخليج)) ترصد فرحة الطلبة وأولياء الأمور في أول أيام الدراسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: مروة أحمد
فريق التصوير: عبدالأمير السلاطنة - محمد سرحان - حسيـن عبدالله
بعد انقضـاء فترة الإجازة الصيفية، قامت «أخبار الخليج» برصد استقبال المدارس الحكومية صبـاح أمس الأربعاء للطلبة والطالبات، حيث شهدت الشوارع انتعاشًا في الفترة الصباحية وضجـت الأحيـاء السكنية بالباصات الصفـراء التي حملت بداخلها طلابًا وطالبات مُستعدين للعودة إلى مقاعد الدراسة بجد وجهد، وتنوّعت المدارس في برامج استقبالها للطلبة والطالبات عـبر تخصيص توزيعـات تحفيزية على الهيئة التعليمية، مثل الأقلام والأوراق والدفاتر الصغيرة إلى جانب الملاحظات والرسائل التي أضيفت إلى تلك التوزيعات حملت بداخلها حروفا تشجيعية لبداية ايجابية للعام الدراسي الجديد.
وتواجدت «أخبار الخليج» في مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات في منطقة عسكر وذلك للاطلاع على أبرز مجريات اليوم الأول لعودة طالبات المراحل الدراسية الثلاث، بالإضافة إلى التعرّف على انطباع الطالبات عن الاستقبال الذي رتبت له المدرسة بالتنسيق مع الإدارة والمعلمات كنوع من الحـافز والتشجيع، ومن البوابة الرئيسية وقفت براعم المدرسة حاملات عبارات الاستقبال المختلفة لزميلاتهنّ، ووقف رجل الأمن في وسط الشارع ليقوم بتأمين الشارع للطالبات ولأولياء أمور طالبات الصف الأول الابتدائي اللاتي اختلطت مشاعر الخوف والحماس في يومهم الأول لبدء رحلتهم الدراسية في المدرسة.
وتميّز هذا اليوم بكثرة مشاعر الشوق والعودة الى المقعد الدراسي، حيث انطلق صباح الأمس بدردشـات طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية حول حماسهم لخوض هذه الرحلة، واستعدادهم التام للانطلاق في هذه المرحلة الدراسية الجديدة، وتناولت مجموعة طالبات من المرحلة الثانوية أطراف الحديث عن المستقبل الجامعي وأن السنة الأخيرة من هذه المرحلة ستكون البداية الأولى نحو المستقبل ويجب التركيز على التحصيل الدراسي والعمل بجد واجتهاد لرفع المعدل من خلال تكثيف ساعات الدراسة والمشاركة والمذاكرة.
وتقدّم عدد من أولياء أمور الطالبات بالشكر الجزيل لحارس الأمن المسؤول في المدرسة والذي تواجد منذ ساعات الصباح الأولى ليشرف على انسيابية وتأمين الحركة المرورية في محيط المدرسة، إلى جانب قيامه باستقبال الطالبات بوجه مبتسم وبعبارات تشجيعية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.
وسيرًا في ممرات المدرسة ومبانيها تم تخصيص قاعة لطالبات الصف الأول الابتدائي، عملت هذه القاعة على تخفيف أجواء توتر اليوم الأول لدى طالبات هذا الصف باعتبارهم أوائل المنطلقين في رحلة الدراسة في المدرسة، وساهمت الفعاليات التي نسّقت لها المدرسة للطالبات في تخفيف الخوف وبث الشجاعة والحماس للدراسة في أنفس الطالبات الصغيرات.
والتقت «أخبار الخليج» عددا من طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن المرحلة الإعدادية تحدثت الطالبة مريم الشمّاع عن حماسها للانطلاق في المرحلة الجديدة من حياتها الدراسية وهي الإعدادية بعد انتهائها من الابتدائية، وأكدت الشمّاع مدى الإيجابية التي قدمت جوّا صافيًّا في المدرسة بسبب فعاليات استقبال الطالبات في اليوم الأول، وقالت إنها على استعداد لبدء الدراسة بكل حماس برفقة صديقاتها في الفصل.
ومن جانبها، قالت فاطمة الحمادي التي وقفت برفقة صديقاتها لتتحدث عن مدى إيجابية الأجواء في اليوم الأول للدراسة، وكيف لهذه البرامج المتنوعة أن تمتص التوتر الملموس من اليوم الأول خصوصًا للمرحلة الابتدائية ولأولياء أمور طالبات الصف الأول ابتدائي، وقالت إنها على أتم استعداد للانطلاق في الروتين الدراسي بعد مرور شهور طويلة من الإجازة الصيفية فقد حان وقت الجد وانتهى وقت الراحة.
وحديثًا مع الطالبة لطيفة جمـال من المرحلة الثانوية والتي عبرّت عن مشاعر عودتهم بمفردات الشوق والحماس لكافّة الهيئة الإدارية والتعليمية في المدرسة التي سعت إلى تقديم أفضل تجربة لليوم الأول من خلال استقبال الطالبات بمختلف أنواع التوزيعات وتقديم المشروبات المفيدة والحرص على شرب الماء في هذه الفترة من اليوم، كما تحدثت عن استعدادها لخوض رحلة المرحلة الثانوية التي خطت أولى خطواتها في هذه المرحلة منذ أمس الأربعاء لتؤكد أن هذه المرحلة بمثابة مرحلة انتقالية لها تزيد فيها معدلات الجديّة، كما تقدمت بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم على حرصها المتواصل على تقديم أفضل تجربة تعليمية للطلبة من خلال توفير كافة الطرق وتـأمين أفضل الخطط التي من شـأنها أن تسهّل العملية الدراسية لهم.
ومن نفس المرحلة قالت الطالبة لطيفة الدوسري إنها على أتم الاستعداد للخوض في الفصل الدراسي الجديد وبكل حماس كما أنها تُخطط لتكثيف الساعات الدراسية كون أنها حريصة على الحصول على معدل دراسي عالٍ استعدادًا للانطلاق في الرحلة الجامعية، كما أوضحت الدوسري أن المدرسة استطاعت أن تخفف من ثقل وتوتر اليوم الأول من خلال تنوّع فعاليات استقبال الطالبات، وتوفير الأجواء الايجابية التي ساهمت في رسم تجربة لطيفة عن اليوم الأول في نفوس الطالبات خصوصًا طالبات المراحل الانتقالية وطالبات الصف الأول الابتدائي على وجه خاص.
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