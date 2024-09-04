((إدامة)) تعلن بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع بلاج الجزائر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة إدامة عن اعتزازه بما تحققه إدامة من إنجاز في تنفيذ خططها لمشروع بلاج الجزائر. جاء ذلك إثر تعيين شركة سيباركو للمرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية في مشروع بلاج الجزائر. وأضاف أن هذه المرحلة تمثل خطوة أساسية في سلسلة التطورات القادمة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي من المتوقع أن يسهم بشكل ملموس في القطاع السياحي بمملكة البحرين، كما يعتبر أنموذجا يجسد تكامل مختلف القطاعات في تعزيز مسار النمو الاقتصادي.
وترتكز أهداف هذه المرحلة من أعمال البنية التحتية على تنفيذ بوليفارد شاطئي مميز وعصري ليشكل مسار الربط الرئيسي مع شارع خليج البحرين، كما ستشمل الأعمال جميع شبكات الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى أعمال الطرق والإنارة.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التزام شركة إدامة بتطوير مشروع بلاج الجزائر ليصبح وجهة سياحية متميزة في مملكة البحرين والمنطقة المحيطة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه المرحلة خلال عام واحد ليتزامن اكتماله مع افتتاح أول فندقين في المشروع، هما أفاني وتيفولي اللذان سبق إعلانهما في وقت سابق.
وفي السياق نفسه ذكر الدكتور خالد عبدالرحيم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة خالد عبدالرحيم، الشركة الأم لسيباركو: «نعرب عن تقديرنا للثقة التي وضعتها إدامة في سيباركو لتنفيذ أعمال البنية التحتية لهذا المشروع الفريد من نوعه على مستوى مملكة البحرين، ونؤكد جاهزيتنا والتزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة».
من جانبه، أعرب كريس كالفيرت الرئيس التنفيذي لإدامة عن سعادته بالشراكة مع سيباركو في هذا المشروع، وقال: «تمضي مراحل تنفيذ مشروع بلاج الجزائر قدماً بخطى ثابتة وفقاً لتخطيط شامل يتسق مع أهدافه، حيث سيشكل إضافة نوعية لسجل إنجازات إدامة وللمشاريع الحيوية في مملكة البحرين، وخاصة في مجال القطاع السياحي».
الجدير بالذكر أن مشروع بلاج الجزائر يتمتع بواجهة بحرية تمتد ثلاث كيلومترات وعلى مساحة تزيد على مليون متر مربع. ويمثل هذا المشروع وجهة متكاملة تضم مجموعة من منشآت الترفيه والضيافة والسكن رفيع المستوى، بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدماتية الراقية الأخرى.
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