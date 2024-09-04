((إدامة)) تعلن بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع بلاج الجزائر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وترتكز‭ ‬أهداف‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬بوليفارد‭ ‬شاطئي‭ ‬مميز‭ ‬وعصري‭ ‬ليشكل‭ ‬مسار‭ ‬الربط‭ ‬الرئيسي‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ستشمل‭ ‬الأعمال‭ ‬جميع‭ ‬شبكات‭ ‬الخدمات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الكهرباء،‭ ‬ومياه‭ ‬الشرب،‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وشبكات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬الطرق‭ ‬والإنارة‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬استمرار‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬إدامة‭ ‬بتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬ليصبح‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬ليتزامن‭ ‬اكتماله‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬فندقين‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬هما‭ ‬أفاني‭ ‬وتيفولي‭ ‬اللذان‭ ‬سبق‭ ‬إعلانهما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬ذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لسيباركو‭: ‬‮«‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬للثقة‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬إدامة‭ ‬في‭ ‬سيباركو‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونؤكد‭ ‬جاهزيتنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬كريس‭ ‬كالفيرت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدامة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬سيباركو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬تمضي‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬قدماً‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وفقاً‭ ‬لتخطيط‭ ‬شامل‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬أهدافه،‭ ‬حيث‭ ‬سيشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لسجل‭ ‬إنجازات‭ ‬إدامة‭ ‬وللمشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬يتمتع‭ ‬بواجهة‭ ‬بحرية‭ ‬تمتد‭ ‬ثلاث‭ ‬كيلومترات‭ ‬وعلى‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وجهة‭ ‬متكاملة‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬الترفيه‭ ‬والضيافة‭ ‬والسكن‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الخدماتية‭ ‬الراقية‭ ‬الأخرى‭.‬