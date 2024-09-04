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في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البحرين والمجر..توقيع اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات البحرينية المجرية

9/4/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


وقعت‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬المجر‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتبادل‭ ‬حماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬وقعها‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البحريني،‭ ‬ووقع‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬المجري‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬المجر‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبيتر‭ ‬سيارتو‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬المجر،‭ ‬أمس‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬الوزير‭ ‬المجري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬


في‭ ‬بداية‭ ‬المؤتمر،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬المجري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تعكس‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونموّ‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬الزيارة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬للمجر‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬ومحطة‭ ‬رئيسية‭ ‬لمستقبل‭ ‬شراكة‭ ‬ثنائية‭ ‬استراتيجية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬وتمخض‭ ‬عنها‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭ ‬ومهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزيارة‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيسة‭ ‬كاتالين‭ ‬نوفاك،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجر‭ ‬السابقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إنه‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬بيتر‭ ‬سيارتو‭ ‬اجتماعًا‭ ‬موسعًا‭ ‬وبناءً‭ ‬ومثمرًا،‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وسبل‭ ‬تطويره‭ ‬وتنميته‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬والتشاور‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬أكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭-‬المجرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬مناقشات‭ ‬مثمرة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬والاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للجنة‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬مستجدات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والجهود‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬وتخفيف‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬والتصعيد‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭. ‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أطلع‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬المجري‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رئاسة‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية،‭ ‬وما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬ومبادرات‭ ‬بناءة‭ ‬ضمن‭ ‬إعلان‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬وتكريس‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬ودعم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬وقبول‭ ‬عضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتأثرين‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتبادل‭ ‬حماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني،‭ ‬ووقع‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬المجري‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬المجري،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المواتية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭. ‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬المجري‭ ‬عقد‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجرى‭ ‬التوقيع‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬‮«‬ستيبنديوم‭ ‬هنغاريكوم‮»‬‭ ‬للأعوام‭ (‬2024-2027‭). ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬دعم‭ ‬توجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالعنصر‭ ‬البشري‭ ‬ودعم‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬المجر‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمجر‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬منوهًا‭ ‬بدور‭ ‬المملكة‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭ ‬19‭) ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬للمجر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توثيق‭ ‬اللقاحات‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬للمواطنين‭ ‬المجريين‭. ‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬المجري‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬لـ10‭ ‬طلاب‭ ‬بحرينيين‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬القادم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬روان‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬للرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشباب‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المنحة‭ ‬الدراسية‭.‬

وأشار‭ ‬بيتر‭ ‬سيارتو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬المجر‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتبادل‭ ‬حماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬يعد‭ ‬أمراً‭ ‬مهماً‭ ‬لأنها‭ ‬سوف‭ ‬توفر‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬للشركات‭ ‬المجرية‭ ‬التي‭ ‬ستستثمر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالعكس،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المجرية‭ ‬القادمة‭ ‬قريبًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬المجري‭ ‬استثمار‭ ‬شركة‭ ‬ Festipay ‭ ‬المجرية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬غير‭ ‬نقدية،‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬بحريني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬سوف‭ ‬توفر‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬غير‭ ‬نقدية‭ ‬للفعاليات‭ ‬والمناسبات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬المجرية‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬بمليون‭ ‬يورو‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬مول‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬ومقرها‭ ‬بودابست‭ ‬سوف‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬المحادثات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الاستثمار،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬توفير‭ ‬شركة‭ ‬مول‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬لبعض‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬وحقول‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخراج‭ ‬النفط‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬الاختبارات‭ ‬والفحوص‭ ‬المخبرية‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬بناء‭ ‬شركة‭ ‬مول‭ ‬بمشاركة‭ ‬شريكها‭ ‬البحريني‭ ‬مصنع‭ ‬الكاوتشكوك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬إننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬المخاطر،‭ ‬ونحن‭ ‬ندرك‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬فهناك‭ ‬صراعات‭ ‬عسكرية‭ ‬جسيمة‭ ‬تحصل،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجر‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬السلام،‭ ‬مثمنًا‭ ‬مواقف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السلام،‭ ‬ومشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لاستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬ودعمها‭ ‬للسلام‭ ‬وتوقيعها‭ ‬للاتفاق‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬للسلام،‭ ‬مثمنًا‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬لدعم‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين‭ ‬ومنع‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب‭. ‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المجري‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يولي‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاستهم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬والأخذ‭ ‬بمنحى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إنهاء‭ ‬مفاوضات‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬وحل‭ ‬مسألة‭ ‬منح‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تأشيرة‭ ‬الشينغن،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلعهم‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القادة‭) ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وأن‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬رسائل‭ ‬داعمة‭ ‬للسلام‭.‬

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