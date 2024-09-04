وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد
التاريخ
9/4/2024 3:17:04 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 9 (كونا) -- استقبل وزير
الخارجية عبدالله اليحيا في مطار الكويت الدولي اليوم الاربعاء وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
MENAFN04092024000071011013ID1108637449
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