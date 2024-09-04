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قتيل وخمسة جرحى بقصف للاحتلال الاسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

9/4/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 – 9 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء ان سيدة قتلت وأصيب شخصان آخران بجروح من بينهما طفل يبلغ من العمر 12 سنة في قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي على بلدة (قبريخا) بجنوب لبنان.
وقال المركز في بيان آخر ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح نتيجة غارة للاحتلال على بلدة (حولا) فيما سقط جريحان بغارة ثالثة على بلدة (الخيام).
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان طيران الاحتلال أغار على (وادي الحجير) وأطراف بلدتي (عيناثا وكونين).
ونقلت عن (المقاومة) اعلانها في بيانات متفرقة استهداف مواقع الاحتلال في (المرج وحانيتا ورويسات العلم) وتموضع لجنود الاحتلال ‏في ثكنة (زرعيت) فضلا عن اطلاق صواريخ الكاتيوشا على مقر قيادة (كتيبة السهل) في ثكنة (بيت هلل) ومرابض مدفعية الاحتلال في (ديشون). (النهاية)

أ ي ب / ر ج



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