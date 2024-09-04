قتيل وخمسة جرحى بقصف للاحتلال الاسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 4 – 9 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء ان سيدة قتلت وأصيب شخصان آخران بجروح من بينهما طفل يبلغ من العمر 12 سنة في قصف
مدفعي للاحتلال الاسرائيلي على بلدة (قبريخا) بجنوب لبنان.
وقال المركز في بيان آخر ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح نتيجة غارة للاحتلال على بلدة (حولا) فيما سقط جريحان بغارة ثالثة على بلدة (الخيام).
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اليوم ان طيران
الاحتلال أغار على (وادي الحجير) وأطراف بلدتي (عيناثا وكونين).
ونقلت عن (المقاومة) اعلانها في بيانات متفرقة استهداف مواقع الاحتلال في (المرج وحانيتا ورويسات العلم) وتموضع لجنود الاحتلال في ثكنة (زرعيت) فضلا عن اطلاق صواريخ الكاتيوشا على مقر قيادة (كتيبة السهل) في ثكنة (بيت هلل) ومرابض مدفعية الاحتلال في (ديشون). (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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