اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعقد اجتماعها ال13

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 9 (كونا) -- عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها الثالث عشر اليوم الأربعاء برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف نائب رئيس اللجنة طارق العصفور وحضور كافة أعضائها من الجهات المختصة وأعضاء الأمانة العامة.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي ان اللجنة تابعت مراحل العمل على توصياتها الصادرة عن اجتماعها السابق والمتمثلة في عدة أمور منها انشاء فريق عمل برئاسة وزارة العدل وعضوية النيابة العامة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ومراقب من وزارة الخارجية يختص بالرد على كافة التقارير الخاصة بشأن حقوق الانسان.
واضافت أنه "يتم العمل حاليا على تعديل القانون الوطني رقم 2013/91 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
وذكرت ان الاجتماع استعرض متابعة جهود الأعضاء في تطبيق نظام الإحالة الوطنية المعتمد من اللجنة في عام 2019 وما يتعلق بتدريب وتأهيل المستجيبين الأوائل من الجهات المختصة وتنفيذهم للخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023 - 2028 .
وأشارت الى ان اللجنة بحثت سبل تعزيز التعاون الدولي مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي والخطط المستقبلية مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة. (النهاية)
ع ح ك / ط أ ب
MENAFN04092024000071011013ID1108637447
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