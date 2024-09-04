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اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعقد اجتماعها ال13

9/4/2024 3:17:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها الثالث عشر اليوم الأربعاء برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف نائب رئيس اللجنة طارق العصفور وحضور كافة أعضائها من الجهات المختصة وأعضاء الأمانة العامة.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي ان اللجنة تابعت مراحل العمل على توصياتها الصادرة عن اجتماعها السابق والمتمثلة في عدة أمور منها انشاء فريق عمل برئاسة وزارة العدل وعضوية النيابة العامة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ومراقب من وزارة الخارجية يختص بالرد على كافة التقارير الخاصة بشأن حقوق الانسان.
واضافت أنه "يتم العمل حاليا على تعديل القانون الوطني رقم 2013/91 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
وذكرت ان الاجتماع استعرض متابعة جهود الأعضاء في تطبيق نظام الإحالة الوطنية المعتمد من اللجنة في عام 2019 وما يتعلق بتدريب وتأهيل المستجيبين الأوائل من الجهات المختصة وتنفيذهم للخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023 - 2028 .
وأشارت الى ان اللجنة بحثت سبل تعزيز التعاون الدولي مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي والخطط المستقبلية مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة. (النهاية)

ع ح ك / ط أ ب




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