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ملك تايلند يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة

9/4/2024 3:17:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 4 - 9 (كونا) -- وافق ملك تايلند ماها فاجيرالونجكورن على تشكيلة الحكومة التي اقترحتها رئيسة الوزراء الجديدة بايتونجتارن شيناواترا والتي تضم 35 عضوا حيث تم نشر أسماء وزرائها في الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء.
ويشغل حزب (بويا تاي) الذي يقود الائتلاف الحاكم 16 منصبا وزاريا بينما تم تقسيم الحقائب ال19 المتبقية على شركائه في الائتلاف.
وتمثل الحكومة المؤلفة من 35 عضوا باستثناء رئيسة الوزراء ستة أحزاب ائتلافية وفصيلا سياسيا واحدا.
وشهدت التشكيلة انضمام سبعة أسماء جديدة إلى الحكومة فيما احتفظ وزراء من الإدارة السابقة بمناصبهم بما في ذلك وزير المالية تشونهافاجيرا ووزير الخارجية ماريس سانجيامبونجسا ووزير الداخلية شارنفيراكول.
يذكر أنه في 14 أغسطس الماضي أصدرت المحكمة الدستورية حكما بإدانة رئيس الوزراء السابق سريثا ثافيسين لانتهاكه قانون الأخلاقيات بسبب تعيينه المدان السابق بيشيت تشوينبان وزيرا في حكومته.
وأدى الحكم إلى إقالة ثافيسين بعد أقل من عام على توليه منصبه حيث اختار نواب البرلمان بايتونجتارن ابنة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا البالغة من العمر 38 عاما في منصب رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد غد الجمعة. (النهاية)

ع أ ب / ر ج



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