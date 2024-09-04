ملك تايلند يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 4 - 9 (كونا) -- وافق ملك
تايلند ماها فاجيرالونجكورن على تشكيلة الحكومة التي اقترحتها رئيسة الوزراء الجديدة بايتونجتارن شيناواترا والتي تضم 35 عضوا حيث تم نشر أسماء وزرائها في الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء.
ويشغل حزب (بويا تاي) الذي يقود الائتلاف الحاكم 16 منصبا وزاريا بينما تم تقسيم الحقائب ال19 المتبقية على شركائه في الائتلاف.
وتمثل الحكومة المؤلفة من 35 عضوا باستثناء رئيسة الوزراء ستة أحزاب ائتلافية وفصيلا سياسيا واحدا.
وشهدت التشكيلة انضمام سبعة أسماء جديدة إلى الحكومة فيما احتفظ وزراء من الإدارة السابقة بمناصبهم بما في ذلك وزير
المالية تشونهافاجيرا ووزير الخارجية ماريس سانجيامبونجسا ووزير الداخلية شارنفيراكول.
يذكر أنه في 14 أغسطس الماضي أصدرت المحكمة الدستورية حكما بإدانة رئيس الوزراء السابق سريثا ثافيسين لانتهاكه قانون الأخلاقيات بسبب تعيينه المدان السابق بيشيت تشوينبان وزيرا في حكومته.
وأدى الحكم إلى إقالة ثافيسين بعد أقل من عام على توليه منصبه حيث اختار نواب البرلمان بايتونجتارن ابنة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا البالغة من العمر 38 عاما في منصب رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد غد الجمعة. (النهاية)
ع أ ب / ر ج
MENAFN04092024000071011013ID1108637446
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