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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانين لمحاولة تأثيرهم على الانتخابات الرئاسية

9/4/2024 3:17:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 9 (كونا) -- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات على 10 أشخاص وكيانين قالت إنهم يقومون بأدوار في "جهود التأثير الخبيث الروسية" على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض هذه العقوبات "كجزء من استجابة الحكومة الأمريكية لعمليات التأثير الخبيث الأجنبية الروسية" مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي "للدفاع عن وحماية مؤسسات وعمليات الانتخابات الأمريكية من محاولات موسكو للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وأضافت الوزارة "لطالما استخدمت الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة الروسية مجموعة متنوعة من الأدوات مثل التزييف العميق والتضليل باستخدام الذكاء الاصطناعي في محاولة لتقويض الثقة بالعمليات والمؤسسات الانتخابية في الولايات المتحدة".
وكشفت الخزانة الأمريكية عن أن المسؤولين التنفيذيين في قناة (روسيا اليوم) التابعة للحكومة الروسية "بدأوا من أوائل عام 2024 جهدا أكثر شرا لتجنيد مؤثرين أمريكيين غير متعمدين بشكل سري لدعم حملة التأثير الخبيث التي يقومون بها".
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين "إن إجراء اليوم يؤكد على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة لمحاسبة الجهات الفاعلة التي ترعاها الدول عن الأنشطة التي تهدف إلى تدهور الثقة العامة في مؤسساتنا".
وشددت في تصريح تضمنه البيان على أن الوزارة "لن تتراجع عن التزامنا بحماية مبادئنا الديمقراطية وسلامة أنظمتنا الانتخابية".
وذكرت الوزارة أن العقوبات التي فرضتها "تكمل إجراءات" اتخذتها وزارة العدل ووزارة الخارجية الأمريكيتان ضد كيانات روسية بما يشمل فرض قيود على التأشيرات وتخصيص مكافأة للذين يقدمون معلومات عن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.
واتهمت الخزانة الكرملين بأنه "يستخدم مجموعة من الأدوات بما في ذلك حملات التأثير الخبيث الأجنبي السرية والأنشطة السيبرانية غير المشروعة لتقويض الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها على مستوى العالم".
وتؤكد الولايات المتحدة أن روسيا "تستخدم بشكل روتيني أجهزتها الاستخباراتية ووكلاءها الموجهين من الحكومة وأدوات التأثير السري في هذه الجهود وقد تكيف الكرملين بشكل متزايد مع جهوده لإخفاء تورطه".
وتقضي العقوبات بحظر "جميع ممتلكات ومصالح الأفراد (الخاضعين للعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص خاضعين للحظر بموجب هذه العقوبات.
وطالما اتهمت الولايات روسيا بالسعي إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية والتأثير على خيارات الناخبين وقد تجلى ذلك بشكل أكبر في الانتخابات الرئاسية سنة 2016 حيث عينت الحكومة محققا خاصا تابعا لوزارة العدل مهمته البحث ورصد جهود التأثير الروسية المحتملة في تلك الانتخابات. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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