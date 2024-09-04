الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانين لمحاولة تأثيرهم على الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 9 (كونا) -- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات على 10 أشخاص وكيانين قالت إنهم يقومون بأدوار في "جهود التأثير الخبيث الروسية" على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض هذه العقوبات "كجزء من استجابة الحكومة الأمريكية لعمليات التأثير الخبيث الأجنبية الروسية" مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي "للدفاع عن وحماية مؤسسات وعمليات الانتخابات الأمريكية من محاولات موسكو للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وأضافت الوزارة "لطالما استخدمت الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة الروسية مجموعة متنوعة من الأدوات مثل التزييف العميق والتضليل باستخدام الذكاء الاصطناعي في محاولة لتقويض الثقة بالعمليات والمؤسسات الانتخابية في الولايات المتحدة".
وكشفت الخزانة الأمريكية عن أن المسؤولين التنفيذيين في قناة (روسيا اليوم) التابعة للحكومة الروسية "بدأوا من أوائل عام 2024 جهدا أكثر شرا لتجنيد مؤثرين أمريكيين غير متعمدين بشكل سري لدعم حملة التأثير الخبيث التي يقومون بها".
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين "إن إجراء اليوم يؤكد على الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة لمحاسبة الجهات الفاعلة التي ترعاها الدول عن الأنشطة التي تهدف إلى تدهور الثقة العامة في مؤسساتنا".
وشددت في تصريح تضمنه البيان على أن الوزارة "لن تتراجع عن التزامنا بحماية مبادئنا الديمقراطية وسلامة أنظمتنا الانتخابية".
وذكرت الوزارة أن العقوبات التي فرضتها "تكمل إجراءات" اتخذتها وزارة العدل ووزارة الخارجية الأمريكيتان ضد كيانات روسية بما يشمل فرض قيود على التأشيرات وتخصيص مكافأة للذين يقدمون معلومات عن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.
واتهمت الخزانة الكرملين بأنه "يستخدم مجموعة من الأدوات بما في ذلك حملات التأثير الخبيث الأجنبي السرية والأنشطة السيبرانية غير المشروعة لتقويض الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها على مستوى العالم".
وتؤكد الولايات المتحدة أن روسيا "تستخدم بشكل روتيني أجهزتها الاستخباراتية ووكلاءها الموجهين من الحكومة وأدوات التأثير السري في هذه الجهود وقد تكيف الكرملين بشكل متزايد مع جهوده لإخفاء تورطه".
وتقضي العقوبات بحظر "جميع ممتلكات ومصالح الأفراد (الخاضعين للعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".
كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص خاضعين للحظر بموجب هذه العقوبات.
وطالما اتهمت الولايات روسيا بالسعي إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية والتأثير على خيارات الناخبين وقد تجلى ذلك بشكل أكبر في الانتخابات الرئاسية سنة 2016 حيث عينت الحكومة محققا خاصا تابعا لوزارة العدل مهمته البحث ورصد جهود التأثير الروسية المحتملة في تلك الانتخابات. (النهاية)
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