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الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يدين الهجمات المروعة في نيجيريا

9/4/2024 3:17:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 9 (كونا) -- أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بشدة اليوم الاربعاء الهجمات الإرهابية المروعة والمنسوبة إلى جماعة (بوكو حرام) في شمال شرقي نيجيريا والتي اسفرت عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين.
ووصف الأمين العام للمنظمة هذه الهجمات في بيان صحفي بأنها أعمال إجرامية مقيتة مجددا دعم المنظمة للشعب النيجيري وقيادته في مواجهتهم الحازمة مع الإرهاب.
وأعرب عن أحر التعازي الى عائلات الضحايا وكذلك حكومة وشعب نيجيريا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الأمين العام موقف المنظمة المبدئي المتمثل في الإدانة الشديدة لكل اعمال الإرهاب والتطرف.
وتشن (بوكو حرام) وجماعات أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما في شمال شرقي نيجيريا ما أدى الى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بحسب بيانات السلطات النيجيرية. (النهاية)

ف ن / ف ا س



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