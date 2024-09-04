الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يدين الهجمات المروعة في نيجيريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 4 - 9 (كونا) -- أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه بشدة اليوم الاربعاء الهجمات الإرهابية المروعة والمنسوبة إلى جماعة (بوكو حرام) في شمال شرقي نيجيريا والتي اسفرت عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين.
ووصف الأمين العام للمنظمة هذه الهجمات في بيان صحفي بأنها أعمال إجرامية مقيتة مجددا دعم المنظمة للشعب النيجيري وقيادته في مواجهتهم الحازمة مع الإرهاب.
وأعرب عن أحر التعازي الى عائلات الضحايا وكذلك حكومة وشعب نيجيريا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الأمين العام موقف المنظمة المبدئي المتمثل في الإدانة الشديدة لكل اعمال
الإرهاب والتطرف.
وتشن (بوكو حرام) وجماعات أخرى تمردا مسلحا منذ نحو 15 عاما في شمال شرقي نيجيريا ما أدى الى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بحسب بيانات السلطات النيجيرية. (النهاية)
ف ن / ف ا س
MENAFN04092024000071011013ID1108637443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.