الألعاب البارالمبية: التونسية روعة التليلي تحصد ذهبيتها الثانية في رمي القرص فئة (اف 41)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 4 - 9 (كونا) -- احرزت الرامية التونسية روعة التليلي اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية الثانية لرصيدها في (دفع الجلة ورمي القرص) وذلك في نهائيات رمي القرص فئة (اف 41) ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).
وفازت التليلي بالمركز الاول بعد ان سجلت رمية بلغت 55ر36 متر "وهو أفضل رقم لها هذا الموسم" متفوقة على منافستها المغربية يسرى كريم التي جائت بالمركز الثاني بعد تسجيلها رمية 46ر36 متر فيما حصدت الاكوادورية جزيل لوبيز على الميدالية البرونزية بعد تسجيلها رمية 89ر30.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تونس إلى 6 ميداليات منهم 3 ذهبيات و3 فضيات. (النهاية)
م ع / ف ا س
MENAFN04092024000071011013ID1108637442
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