347 مليون دينار الاستثمار الكلي بقطاع الاتصالات العام الماضي



وبحسب بيان لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الأربعاء، بلغ حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة العام الماضي ما يقارب 280 مليونا مقارنة بـ 262 مليونا عام 2022، وبمعدل ارتفاع 7 بالمئة، حيث شملت تلك الاستثمارات، الممتلكات وشراء معدات للشبكة وإنشاء مواقع أبراج، شكلت 46 بالمئة من اجمالي الاستثمارات، فيما توزعت البقية على تحسينات على المباني وتراخيص وحقوق استخدام وأجهزه وبرامج حاسوب.



وأشار البيان إلى أن الاستثمار في قطاع الاتصالات الثابت بلغ عام 2023 ما قيمته 36 مليونا، شكلت ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بالقطاع، وشملت البنية التحتية وشراء معدات الشبكة والاتصالات، لتقديم خدمات جديدة من ضمنها تكنولوجيا الألياف الضوئية المستخدمة للإنترنت، ضمن سرعات عالية.



وبلغ حجم استثمار مزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية عام 2023 ما يقارب من 8 ملايين، ولمقدمي خدمات الربط البيني 23 مليونا.



وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن الارتفاع بالاستثمار في قطاع الاتصالات، يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل جميع الأطراف المعنيين لتذليل العقبات التي تواجه القطاع وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تشجيع المنافسة وصياغة الأطر التشريعية الملائمة لتمكين قطاع الاتصالات من الاستمرار في النمو وتوفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، بما ينسجم مع تطلعات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.