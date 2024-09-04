200 موافقة لمشاريع أنظمة الطاقة المتجددة



وتعمل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء على دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة لدى شركات التوزيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.



وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، ضرورة استكمال الاجتماعات لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء من تاريخ الأول من حزيران الماضي، لضمان تحقيق العدالة في منح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة.



وأوضح أن اللجنة شكلت تلبية للطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم، بالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024 وقرار اعتماد نظام ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة .

