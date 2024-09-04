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الشارقة: خبراء يكشفون أثر الاتصال على مستقبل اقتصادات بلدان المنطقة والعالم

9/4/2024 3:12:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الشارقة- خلال جلسة حملت عنوان "من قلب الاقتصاد المرن إلى فنون التواصل" بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ناقشت الدورة الـ13 من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" تحديات الاقتصاد الراهنة والفرص لخلق اقتصاد قوي، استضاف خلالها كل من السفير ماركو أ. سوازو رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك)، وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والدكتور ديفيد لالمانت، أستاذ مشارك ورئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع (DASL) في مختبر نانيانغ التكنولوجية ومرصد الأرض في سنغافورة ، وأدارها مقدم الأخبار في قناة سكاي نيوز عربية، عيسى المرزوقي.
وأكد السفير ماركو أ. سوازو رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك) أهمية المرونة والتفاعل بين الحكومة والمجتمع في تحقيق تطلعات البلدان التنموية، وتعزيز فرصها في جذب الاستثمارات، والاستفادة من مواردها البشرية.
وشدد ماركو على أهمية اصطحاب المؤسسات والأكاديميين والمسؤولين أثناء الكوارث، وأثر تبني السياسات المرنة على مكانة الدول الاقتصادية، وقدرتها على تخفيف آثار مختلف التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن الكثير من الحكومات تواجه تحديات كبيرة نتيجة عدم قدرتها على الإستجابة والتواصل مع الجمهور خلال فترة جائحة كورونا.
بدوره، أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر أن شعار المنتدى "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر" ينسجم مع دور مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في تذليل عقبات الاستثمار والبحث عن الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة وتسهيل ممارسة الأعمال وتذليل كافة التحديات التي يواجهها أي مستثمر يرغب في تأسيس أو توسيع أعماله في الشارقة والإمارات.
وأشار المشرخ إلى أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ساهما في تعزيز فرص التواصل مع أكبر عدد من المستثمرين في مختلف دول العالم، وسهلوا المجال لتبادل المعلومات وبناء الشراكات معهم، وقال: "تجربتنا في (استثمر في الشارقة) مع الاتصال تتجسد في القول: إن القصص الناجحة كانت أصدق مثال للترويج للبيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة.
وأكد أن دولة الإمارات اتخذت قرارت مرنة للاستثمار منذ فترة جائحة كورونا، لجذب رؤوس الأموال والشركات، مشيراً إلى المميزات التي طرحتها الدولة لزيادة ثقة المستثمرين من السماح للشركات الأجنبية بامتلاك 100% من أعمالها داخل المناطق الحرة، وإقامات ذهبية، وخضراء، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات جعلت الكثير من المستثمرين يفكرون في الانتقال والعيش بالدولة والتوسع في استثماراتهم.
وأشار ديفيد لامانت الأستاذ مساعد في جامعة نانيانغ التكنولوجية ورئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع إلى التغيرات الجوهرية التي فرضتها جائحة كورونا على استراتيجيات وتقنيات ممارسة الاتصال، لافتاً إلى أنها كشفت عن حاجة ملحة لتوفير المعلومات وخلق مشاريع للتعامل مع المخاطر وإدارة الأزمات.
وذكر ديفيد أن من أهم العوامل التي تساهم في بناء اقتصاد مرن، تتجسد في العمل على الحد من الصدمات والأزمات من خلال تسليط الضوء على مواطن الضعف أثناء فترة التعافي والعمل على التخطيط لتخطي الوضع الحالي أو قبل الأزمة.
وأجمع المشاركون في الجلسة على كيفية بناء شراكات بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والأفراد لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع أهمية نشر رسائل إيجابية حول مستقبل الاقتصاد المرن، والترويج للقيم الاجتماعية الإيجابية.

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