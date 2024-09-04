الشارقة: الدولي للاتصال الحكومي 2024 يستعرض أثر المحتوى الهادف على النهوض بوعي ومهارات الأطفال



وشارك في الجلسة خولة الحواي، مدير مؤسسة أطفال الشارقة، وإيناس يعقوب، مخرجة رسوم متحركة، وأشرف يونس مدير قنوات MBC3 وMBC Action وSaudiSport، وأدارتها الإعلامية آلاء البناء.

وأكدت خولة الحواي أهمية تعزيز مهارات الأطفال من خلال دعم الحكومات والمؤسسات، مشيدة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم محتوى هادف وآمن للأطفال. وأشارت إلى المبادرات المميزة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تجاه دعم مؤسسة أطفال الشارقة في تقديم محتوى يجمع بين التعليم والترفيه، ويعزز القيم والأخلاق، ويجهز الأطفال بمهارات العصر.

من جانبها، تناولت إيناس يعقوب دور الذكاء الاصطناعي في محتوى الأطفال، موضحة أنه لا يزال من غير الواضح تأثيره على عقل الطفل أو قدرته على استبدال الإبداع البشري. كما أكدت أهمية الرقابة الأسرية في اختيار المحتوى المناسب للأطفال وتجنب الاتجاه إلى محتوى غير هادف.

وفيما يتعلق بمحتوى الرسوم المتحركة، أكدت إيناس يعقوب أن المسلسلات الكرتونية الحالية تسعى لتحقيق توازن بين التعليم والترفيه، متماشية مع احتياجات طفل اليوم الذي يمتلك أدوات المعرفة. وأشادت بالأفكار المميزة والقيمة التي تقدمها منصات مثل "شاهد" و"MBC للأطفال".

وأشار أشرف يونس، إلى أن القناة تسعى لتقديم محتوى يثري عقول الأطفال ويلبي تطلعاتهم. وأضاف أن الأطفال اليوم هم أكثر ذكاءً ويستطيعون متابعة الأحداث العالمية، مما يستدعي إنتاج محتوى جذاب وهادف. ودعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لوضع قوانين وتشريعات تساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال.

كما تناولت الجلسة أهمية دور الأسرة في اختيار المحتوى المناسب للأطفال وربطه بالعادات والتقاليد، مشيرة إلى أن التنشئة السليمة تساعد الأهل في عملية الرقابة الذاتية. وأكد المشاركون على أن التلفاز ومنصات المشاهدة تظل نوافذ للأطفال على عوالم جديدة، ما يؤكد أهمية الانتباه إلى نوعية المحتوى المقدم.

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