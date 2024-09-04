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سلامي: النشامى يسعى لتحقيق حلم الأردنيين .. والقرعة خدمت المنتخب

9/4/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قال المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، إن تحقيق التأهل لكأس العالم هو حلم يراود جيمع الأردنيين، ونتطلع لتحقيق ذلك، وأن النشامى يضم في صفوفه لاعبين مميزين.
وأضاف: " مباراتنا أمام الكويت غدا يجب ان تكون مميزة ، لضمان خط سير المنتخب للمرحلة التنافسية المقبلة، وأن قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم ،خدمت النشامى خصوصا في ظل مواجهة المنتخبين الكويتي والفلسطيني، بشكل مناسب من أجل بداية موفقة" .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي التي ستقام عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد، على ستاد عمان الدولي، في مستهل مشوار المنتخبين في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وبين سلامي:" لا خيارات أمامنا سوى الفوز في مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الكويتي غدا، طريقنا في المنافسات طويل، والمنتخب الكويتي من المنتخبات القوية، ونكن له كل الاحترام، هدفنا الفوز، ونتطلع لبداية موفقة، ، لاعبو المنتخب الوطني قادرين على تحقيق المطلوب، ويتمتعون بفنيات كبيرة، ونتطلع غدا لنيل 3 نقاط مهمة في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026".
ونوه :" عامل الوقت مهم للاستعداد وشكرا لاتحاد كرة القدم الذي وفر لنا الظروف للمعسكرات ، وشكرا للأندية للموافقة على بداية الموسم قبل التصفيات، وضعنا خطة جديدة والبداية بها صحيحه وسيتم تطبيقها في المباريات القادمة ، إن جميع الاختيارات للمنتخب الوطني كانت حسب معايير خاصة ، وانا اخترت اللاعبين على اساس جاهزيتهم، وبعدها اخذت بعين الاعتبار عامل الخبرة واللاعب أنس العوضات مهم واستبعاده كان فقط للجاهزية وباب المنتخب مفتوح له باي وقت ".
وأكد سلامي :" منتخب الكويت متساوي مع كل المنتخبات بخصوض التأهل، ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين ونحن نمتلك الدافع أكثر لتحقيق النتيجة الإيجابية ، دور الجمهور دور مهم جداًمن أجل تحقيق النتائج الإيجابية ويشكل دافع إيجابي للاعبين ".
من جانبه قال لاعب المنتخب الوطني احسان حداد :" لا بديل عن الفوز أمام الكويت غدا، سنعى لرسم الفرحة على وجوه الأردنيين، من خلال تحقيق الفوز والانطلاق في أول خطوات المشوار نحو المونديال".
واضاف :" تعافيت من الاصابة وانا جاهز لمبارة يوم غد ، ولدي الخبرة الكافية لتعويض غيابي عن أجواء المباريات السابقة رسالتنا للجمهور أننا جميعا في مركب واحد وهدفنا هو الوصول إلى كأس العالم وسنقدم كل شيء من أجلهم".

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