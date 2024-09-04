سلامي: النشامى يسعى لتحقيق حلم الأردنيين .. والقرعة خدمت المنتخب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- قال المدير
الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، إن تحقيق التأهل لكأس العالم هو حلم
يراود جيمع الأردنيين، ونتطلع لتحقيق ذلك، وأن النشامى يضم في صفوفه لاعبين مميزين.
وأضاف: "
مباراتنا أمام الكويت غدا يجب ان تكون مميزة ، لضمان خط سير المنتخب للمرحلة التنافسية المقبلة، وأن قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم ،خدمت النشامى خصوصا في ظل
مواجهة المنتخبين الكويتي والفلسطيني، بشكل
مناسب من أجل بداية موفقة" .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل انطلاق مباراة
المنتخب الوطني
أمام نظيره الكويتي
التي ستقام عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد، على ستاد عمان الدولي، في مستهل
مشوار المنتخبين في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وبين سلامي:" لا خيارات أمامنا سوى الفوز في مباراة المنتخب الوطني
أمام المنتخب الكويتي غدا، طريقنا في المنافسات طويل، والمنتخب الكويتي من
المنتخبات القوية، ونكن له كل الاحترام، هدفنا الفوز، ونتطلع لبداية موفقة، ،
لاعبو المنتخب الوطني قادرين على تحقيق المطلوب، ويتمتعون بفنيات كبيرة، ونتطلع
غدا لنيل 3 نقاط مهمة في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026".
ونوه :" عامل الوقت مهم للاستعداد وشكرا لاتحاد كرة القدم الذي وفر لنا
الظروف للمعسكرات ، وشكرا للأندية للموافقة على بداية الموسم قبل التصفيات، وضعنا خطة جديدة والبداية بها صحيحه
وسيتم تطبيقها في المباريات القادمة ، إن جميع الاختيارات للمنتخب الوطني كانت حسب معايير خاصة ، وانا اخترت
اللاعبين على اساس جاهزيتهم، وبعدها اخذت
بعين الاعتبار عامل الخبرة واللاعب أنس العوضات
مهم واستبعاده كان فقط للجاهزية وباب المنتخب مفتوح له باي وقت ".
وأكد سلامي :" منتخب الكويت متساوي مع كل
المنتخبات بخصوض التأهل، ويمتلك العديد من
اللاعبين المميزين ونحن نمتلك الدافع أكثر لتحقيق النتيجة الإيجابية ، دور الجمهور دور
مهم جداًمن أجل تحقيق النتائج الإيجابية ويشكل دافع إيجابي للاعبين ".
من جانبه قال
لاعب المنتخب الوطني احسان حداد :" لا بديل عن الفوز أمام الكويت
غدا، سنعى لرسم الفرحة على وجوه الأردنيين، من خلال تحقيق الفوز والانطلاق في أول
خطوات المشوار نحو المونديال".
واضاف :" تعافيت من الاصابة
وانا جاهز لمبارة يوم غد ، ولدي الخبرة
الكافية لتعويض غيابي عن أجواء المباريات السابقة رسالتنا للجمهور أننا جميعا في مركب واحد وهدفنا هو الوصول إلى
كأس العالم وسنقدم كل شيء من أجلهم".
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