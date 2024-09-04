قرادة يظفر بذهبية بارالمبيك باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
ظفر البطل عمر قرادة بالميدالية الذهبية
اليوم في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، ضمن منافسات رفع الاثقال لوزن 49
كغم ، محققا بذلك الميدالية الأولى للأردن
في الدورة.
وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية لقرادة، وكان قد حقق الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو 2020، كما نال الميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008، ونال الميدالية الفضية الثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2020.
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