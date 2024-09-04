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قرادة يظفر بذهبية بارالمبيك باريس

9/4/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ظفر البطل عمر قرادة بالميدالية الذهبية اليوم في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، ضمن منافسات رفع الاثقال لوزن 49 كغم ، محققا بذلك الميدالية الأولى للأردن في الدورة.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية لقرادة، وكان قد حقق الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو 2020، كما نال الميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008، ونال الميدالية الفضية الثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2020.

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