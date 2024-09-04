من يحمل شارة قيادة منتخب الأرجنتين في غياب ميسي؟



ويغيب ميسي، نجم إنتر ميامي، منذ الفوز على كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، بفعل الإصابة في الكاحل، ولن يشارك في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.



ويحمل ميسي شارة قيادة منتخب الأرجنتين منذ 2011، وكان أنخيل دي ماريا هو النائب له قبل اعتزاله اللعب الدولي أخيرا.



ووفقًا لما ذكرته الإعلامية الأرجنتينية، ناني سيرنا، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن كل من "دي بول، وإيميليانو مارتينيز، وكوتي روميرو، وليساندرو مارتينيز هم المرشحون لارتداء شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني، يوم الخميس، في ظل غياب ميسي".

من جانبه، قال دي بول، ردًّا على احتمالية حمله الشارة: "دائمًا أقول إنني أؤدي الدور الذي أُكَلَّف به".

وأضاف: "مرت كثير من الأعوام، أشعر بأنني لاعب مهم في الفريق، هذا كل ما يمكنني قوله".

وأوضح: "نعرف أن شارة القيادة تنتمي إلى ميسي، أيًّا كان من سيرتدي الشارة ستكون مسألة ظرفية ليس أكثر؛ لأنه قائد هذا الفريق".