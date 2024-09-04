من يحمل شارة قيادة منتخب الأرجنتين في غياب ميسي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية عن أبرز المرشحين لحمل شارة قيادة منتخب الأرجنتين في التصفيات المقبلة لكأس العالم 2026، في ظل غياب ليونيل ميسي عن المنتخب الأول لمعاناته من الإصابة.
ويغيب ميسي، نجم إنتر ميامي، منذ الفوز على كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، بفعل الإصابة في الكاحل، ولن يشارك في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
ويحمل ميسي شارة قيادة منتخب الأرجنتين منذ 2011، وكان أنخيل دي ماريا هو النائب له قبل اعتزاله اللعب الدولي أخيرا.
ووفقًا لما ذكرته الإعلامية الأرجنتينية، ناني سيرنا، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن كل من "دي بول، وإيميليانو مارتينيز، وكوتي روميرو، وليساندرو مارتينيز هم المرشحون لارتداء شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني، يوم الخميس، في ظل غياب ميسي".
من جانبه، قال دي بول، ردًّا على احتمالية حمله الشارة: "دائمًا أقول إنني أؤدي الدور الذي أُكَلَّف به".
وأضاف: "مرت كثير من الأعوام، أشعر بأنني لاعب مهم في الفريق، هذا كل ما يمكنني قوله".
وأوضح: "نعرف أن شارة القيادة تنتمي إلى ميسي، أيًّا كان من سيرتدي الشارة ستكون مسألة ظرفية ليس أكثر؛ لأنه قائد هذا الفريق".
MENAFN04092024000072011014ID1108637352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.