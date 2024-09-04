الألماني هوملز يقترب من الانتقال إلى روما

ونشرت قناة سكاي مقطع فيديو لهوملز الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014 وهو يتبادل التحية مع مئات المشجعين الذين كانوا في انتظاره بمطار روما، حيث وقع على الصور والهدايا التذكارية وردد هتاف النادي "فورزا روما".



ولا يرتبط المدافع الألماني المخضرم بأي ناد بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند في يونيو الماضي، ولم يعرض النادي الألماني عليه تجديد التعاقد، بينما اقترب من توقيع عقد لمدة موسم واحد مع ذئاب العاصمة الإيطالية.



ولم يلعب هوملز لأي ناد خارج ألمانيا طوال مسيرته حيث تنقل بين ناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بينما لعب آخر مباراة دولية مع منتخب ألمانيا في نوفمبر ، لكنه لم يكن في القائمة التي خاضت بطولة كأس أوروبا الأخيرة.

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