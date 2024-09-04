الألماني هوملز يقترب من الانتقال إلى روما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند السابق إلى إيطاليا لتوقيع عقد جديد مع نادي روما وذلك فقاً لما ذكرته شبكة "سكاي" يوم الأربعاء.
ونشرت قناة سكاي مقطع فيديو لهوملز الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 وهو يتبادل التحية مع مئات المشجعين الذين كانوا في انتظاره بمطار روما، حيث وقع على الصور والهدايا التذكارية وردد هتاف النادي "فورزا روما".
ولا يرتبط المدافع الألماني المخضرم بأي ناد بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند في يونيو الماضي، ولم يعرض النادي الألماني عليه تجديد التعاقد، بينما اقترب من توقيع عقد لمدة موسم واحد مع ذئاب العاصمة الإيطالية.
ولم يلعب هوملز لأي ناد خارج ألمانيا طوال مسيرته حيث تنقل بين ناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بينما لعب آخر مباراة دولية مع منتخب ألمانيا في نوفمبر ، لكنه لم يكن في القائمة التي خاضت بطولة كأس أوروبا الأخيرة.
MENAFN04092024000072011014ID1108637350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.