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جماهير إيرلندا تهدد غريليش قبل لقاء منتخب بلادها أمام إنجلترا

9/4/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد كالوم روبنسون مهاجم إيرلندا أن جاك غريليش، الذي مثل إيرلندا على مستوى الشباب قبل أن يغير الولاء لمنتخب إنجلترا، سيتعرض لإساءات من الجماهير المحلية في مباراة دوري الأمم الأوروبية يوم السبت بين الفريقين في دبلن.

واستدعى المدرب المؤقت لي كارسلي الأسبوع الماضي مهاجم مانشستر سيتي غريليش، الذي استبعده المدرب السابق غاريث ساوثغيت من تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، للمشاركة في مباراتين ضد إيرلندا وفنلندا.



وتوقع روبنسون، الذي ذهب في الاتجاه المعاكس لغريليش من خلال اللعب ضمن منتخبات الشباب في إنجلترا قبل تمثيل أيرلندا، أن يتعامل اللاعب (28 عاما) جيدا مع هذا الاستقبال العدائي المتوقع.

وقال روبنسون زميل غريليش السابق في أستون فيلا: أعتقد أنه سيواجه بعض الإساءات لكن هذا الأمر جزء من كرة القدم. إنه لاعب ناضح بما يكفي ويعلم جيدا أن هذه الأمور تحدث في اللعبة.

وختم: ربما أشعر بدهشة إذا لم يحدث له ذلك لأنه يتعرض لمثل هذه الأمور في كل مكان، حتى في إنجلترا.

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