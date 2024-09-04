جماهير إيرلندا تهدد غريليش قبل لقاء منتخب بلادها أمام إنجلترا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد كالوم روبنسون مهاجم إيرلندا أن جاك غريليش، الذي مثل إيرلندا على مستوى الشباب قبل أن يغير الولاء لمنتخب إنجلترا، سيتعرض لإساءات من الجماهير المحلية في مباراة دوري الأمم الأوروبية يوم السبت بين الفريقين في دبلن.
واستدعى المدرب المؤقت لي كارسلي الأسبوع الماضي مهاجم مانشستر سيتي غريليش، الذي استبعده المدرب السابق غاريث ساوثغيت من تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، للمشاركة في مباراتين ضد إيرلندا وفنلندا.
وتوقع روبنسون، الذي ذهب في الاتجاه المعاكس لغريليش من خلال اللعب ضمن منتخبات الشباب في إنجلترا قبل تمثيل أيرلندا، أن يتعامل اللاعب (28 عاما) جيدا مع هذا الاستقبال العدائي المتوقع.
وقال روبنسون زميل غريليش السابق في أستون فيلا: أعتقد أنه سيواجه بعض الإساءات لكن هذا الأمر جزء من كرة القدم. إنه لاعب ناضح بما يكفي ويعلم جيدا أن هذه الأمور تحدث في اللعبة.
وختم: ربما أشعر بدهشة إذا لم يحدث له ذلك لأنه يتعرض لمثل هذه الأمور في كل مكان، حتى في إنجلترا.
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