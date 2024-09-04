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دوري المحترفين يعود 12 الحالي بانتظار إصدار المواعيد

9/4/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- ينتظر أن تعود عجلة دوري المحترفين للدوران مجددا اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الحالي، عقب عودة منتخب النشامى من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث سيواجه نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وسيعود اللاعبون عقب نهاية المواجهتين إلى أنديتهم، للمشاركة في منافسات الأسابيع المقبلة، حيث تعكف دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، على إنجاز جدول مباريات الأسابيع الرابع، الخامس والسادس من الدوري، قبل أن تتوقف المنافسات مرة أخرى يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، لبدء فترة التوقف الثانية من أجل تحضيرات المنتخب الوطني، للمواجهتين الجديدتين في التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، على ستاد عمان الدولي، والمنتخب العماني يوم الخامس عشر من الشهر نفسه على ستاد عمان أيضا، وتستمر فترة التوقف لغاية الخامس عشر من الشهر نفسه.
وستراعي دائرة المسابقات مشاركة الحسين إربد بطل الموسم الماضي، والوحدات بطل كأس الأردن في منافسات دوري أبطال آسيا 2، حيث يفتتح الوحدات مشواره في البطولة، عندما يستضيف فريق سباهان أصفهان الإيراني على ستاد عمان، عند الساعة السابعة من مساء يوم السابع عشر من الشهر المقبل، فيما يطير فريق الحسين إلى الإمارات لمقابلة نظيره فريق أهلي دبي يوم الثامن عشر من الشهر نفسه.
الفريقان سيعودان بعد المشاركة الآسيوية، للمشاركة في منافسات دوري المحترفين من جديد وخوض مباريات عدة، قبل أن يسافر الوحدات إلى الإمارات لمواجهة فريق الشارقة في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في ثاني مواجهات الفريقين بدوري أبطال آسيا 2، فيما يستقبل الحسين إربد ضيفه فريق الكويت الكويتي بعد يوم واحد على ستاد الحسن في حال جاهزية الملعب، ويلتحق لاعبو المنتخب بعد إيقاف مباريات الدوري بالمعسكر المقرر تحضيرا للمواجهتين الجديدتين في التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، على ستاد عمان الدولي، والمنتخب العماني يوم الخامس عشر من الشهر نفسه على ستاد عمان أيضا.
وتواجه دائرة المسابقات العديد من الصعوبات في إصدار جداول الأسابيع المقبلة، ومنها إغلاق ملعب الحسن للصيانة الذي تسبب في نقل مباريات فرق الشمال إلى ملاعب مختلفة وأبرزها ملعب الأمير محمد بالزرقاء، إضافة إلى عدم وجود ملاعب كافية، لعدم جاهزية ملعب الملك عبدالله بالقويسمة، واقتصار إقامة المباريات على ملاعب ستاد عمان، البترا، السلط، الأمير محمد، وتطوير العقبة، الملعب البيتي فقط لفريق شباب العقبة، ومشاركة الوحدات والحسين الآسيوية والتي تتطلب تأجيل مبارياتهما.
وحسب جدول مباريات الأسبوع الرابع من الدوري، يلتقي معان مع شباب العقبة، مغير السرحان مع الحسن إربد، السلط مع الوحدات، شباب الأردن مع الرمثا، الفيصلي مع الأهلي، والصريح مع الجزيرة، وتشهد منافسات الأسبوع الخامس من الدوري، مواجهة القطبين الفيصلي والوحدات والتي ستكون على ستاد عمان الدولي، وتعتبر على أرض الفيصلي، ويتمنى الجمهور أن يكون موعد المباراة مناسبا للجماهير، من حيث التوقيت وإقامتها في يوم جمعة، كما يلتقي في الأسبوع نفسه الحسين مع معان، شباب العقبة مع السلط، الأهلي مع شباب الأردن، الرمثا مع الصريح، والجزيرة مع مغير السرحان.
ويتصدر فريق الأهلي ترتيب فرق الدوري، بعد الجولة الثالثة وبالعلامة الكاملة 9 نقاط.

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