دوري المحترفين يعود 12 الحالي بانتظار إصدار المواعيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- ينتظر أن تعود عجلة دوري المحترفين للدوران مجددا اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الحالي، عقب عودة منتخب
النشامى من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث سيواجه نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وسيعود اللاعبون عقب نهاية المواجهتين إلى أنديتهم، للمشاركة في منافسات الأسابيع المقبلة، حيث تعكف دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، على إنجاز جدول مباريات
الأسابيع الرابع، الخامس والسادس من الدوري، قبل أن تتوقف المنافسات مرة أخرى يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، لبدء فترة التوقف الثانية من أجل تحضيرات المنتخب الوطني، للمواجهتين الجديدتين في التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، على ستاد عمان الدولي، والمنتخب العماني يوم الخامس عشر من الشهر نفسه على ستاد عمان أيضا، وتستمر فترة التوقف لغاية الخامس عشر من الشهر نفسه.
وستراعي دائرة المسابقات مشاركة الحسين إربد بطل الموسم الماضي، والوحدات بطل كأس الأردن في منافسات دوري أبطال آسيا 2، حيث يفتتح الوحدات مشواره في البطولة، عندما يستضيف فريق سباهان أصفهان الإيراني على ستاد عمان، عند الساعة السابعة من مساء يوم السابع عشر من الشهر المقبل، فيما يطير فريق الحسين إلى الإمارات لمقابلة نظيره فريق أهلي دبي يوم الثامن عشر من الشهر نفسه.
الفريقان سيعودان بعد المشاركة الآسيوية، للمشاركة في منافسات دوري المحترفين من جديد وخوض مباريات عدة، قبل أن يسافر الوحدات إلى الإمارات لمواجهة فريق الشارقة في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في ثاني مواجهات الفريقين بدوري أبطال آسيا 2، فيما يستقبل الحسين إربد ضيفه فريق الكويت الكويتي بعد يوم واحد على ستاد الحسن في حال جاهزية الملعب، ويلتحق لاعبو المنتخب بعد إيقاف مباريات الدوري بالمعسكر المقرر تحضيرا للمواجهتين الجديدتين في التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، على ستاد عمان الدولي، والمنتخب العماني يوم الخامس عشر من الشهر نفسه على ستاد عمان أيضا.
وتواجه دائرة المسابقات العديد من الصعوبات في إصدار جداول الأسابيع المقبلة، ومنها إغلاق ملعب الحسن للصيانة الذي تسبب في نقل مباريات فرق الشمال إلى ملاعب مختلفة وأبرزها ملعب الأمير محمد بالزرقاء، إضافة إلى عدم وجود ملاعب كافية، لعدم جاهزية ملعب الملك عبدالله بالقويسمة، واقتصار إقامة المباريات على ملاعب ستاد عمان، البترا، السلط، الأمير محمد، وتطوير العقبة، الملعب البيتي فقط لفريق شباب العقبة، ومشاركة الوحدات والحسين الآسيوية والتي تتطلب تأجيل مبارياتهما.
وحسب جدول مباريات الأسبوع الرابع من الدوري، يلتقي معان مع شباب العقبة، مغير السرحان مع الحسن إربد، السلط مع الوحدات، شباب الأردن مع الرمثا، الفيصلي مع الأهلي، والصريح مع الجزيرة، وتشهد منافسات الأسبوع الخامس من الدوري، مواجهة القطبين الفيصلي والوحدات والتي ستكون على ستاد عمان الدولي، وتعتبر على أرض الفيصلي، ويتمنى الجمهور أن يكون موعد المباراة مناسبا للجماهير، من حيث التوقيت وإقامتها في يوم جمعة، كما يلتقي في الأسبوع نفسه الحسين مع معان، شباب العقبة مع السلط، الأهلي مع شباب الأردن، الرمثا مع الصريح، والجزيرة مع مغير السرحان.
ويتصدر فريق الأهلي ترتيب فرق الدوري، بعد الجولة الثالثة وبالعلامة الكاملة 9 نقاط.
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