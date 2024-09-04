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طموحات بمكتسبات فنية وسياحية من ازدحام البطولات القارية في عمان

9/4/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- يرى المعنيون في الشأن الرياضي المحلي، أن ازدحام تنظيم البطولات الآسيوية والعالمية في عمان في الفترة الحالية، ينعكس إيجابا على واقع الرياضات المختلفة، ناهيك عن المكاسب الأخرى التي تنعكس على الأردن ماليا وسياحيا وغيرها من المكتسبات.
وتشهد عمان ازدحاما في البطولات الآسيوية والعالمية في مختلف الألعاب الرياضية، ما يبشر بمكتسبات فنية ومالية وسياحية تعود على الرياضة الأردنية بشكل خاص، والقطاعات الأخرى بشكل عام.
ويستضيف الأردن، في الأيام الحالية، العديد من البطولات، أبرزها كأس آسيا تحت سن 18 لكرة السلة، بمشاركة 16 منتخبا، وبطولة آسيا لكرة اليد للناشئين، وبطولة غرب آسيا لكرة القدم، كما يستضيف الأردن، اليوم، مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الكويت ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
واستضافت عمان، خلال الأيام القليلة الماضية، بطولة العالم للمصارعة تحت سن 17، وبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، وبطولة غرب آسيا للمبارزة، في منافسات شهدت توافدا لأعداد كبيرة من نجوم الرياضة العالمية والآسيوية، ما أسهم في تحقيق العديد من المكاسب.
ويؤكد مختصون في الشأن الرياضي، أن هذا الازدحام الكبير في البطولات في عمان، يفترض أن يتم استثماره بشكل دقيق، وتحقيق أعلى نسبة من المكاسب الفنية والمالية والسياحية وغيرها.
ويؤكد مختصون في الشأن الرياضي، في تصريحات لـ"الغد"، أن زخم البطولات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية في عمان، يفترض أن يحقق مكاسب فنية للمنتخبات الوطنية، ومكاسب مالية أيضا للاتحادات الرياضية، كما يحرك عجلة الاقتصاد من خلال أنشطة هذه الوفود في الأردن، وحجوزات الفنادق، ناهيك عن المكتسبات السياحية من خلال ترويج الأردن سياحيا عبر هذه الوفود الكبيرة التي تحرص على استثمار تواجدها في الأردن، للقيام بجولات سياحية في مختلف المناطق.
وأكد رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي، أن زخم البطولات المقامة في عمان، ينعكس على الرياضة الأردنية فنيا وماليا، كما ينعكس إيجابا على القطاعين الاقتصادي والسياحي، ناهيك عن الترويج للعبة والمساعدة على انتشارها ورفع شعبيتها.
وأضاف "لا بد من استثمار مثل هذه البطولات بشكل أكبر، وهنا أقترح أن يكون هناك مكتب خاص في اللجنة الأولمبية الأردنية، يتولى التنسيق بشأن استضافة مثل هذه البطولات، وكيفية إدارة الفعاليات بما يخدم الجوانب الأخرى من الاستضافة، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مثل وزارة السياحة ووزارة الداخلية والعديد من الجهات ذات الصلة".
وقال المنسي "بعيدا عن المكتسبات الفنية، لا بد في مثل هذه البطولات، من التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، لاستثمار البطولات الرياضية في الترويج للأردن سياحيا".
وأشار المنسي إلى أن وفودا رياضية كبيرة تحضر للمشاركة في بطولة رياضية في الأردن، وبالتالي هي ترغب في زيارة الأماكن السياحية، ما يعني ضرورة ترتيب مثل هذه التفاصيل، لافتا إلى أن نجوما في الرياضة العربية والآسيوية والعالمية يزورون المواقع السياحية الأردنية، ثم يقومون بنشر صورهم فيها على صفحاتهم الشخصية، ما يسهم بشكل لافت في الترويج للسياحة الأردنية، مطالبا بتعزيز السياحة الرياضية التي تنعكس إيجابا على الأردن.
وتحدث رئيس الاتحاد عن الفوائد الفنية في استضافة بطولات خارجية، بالقول "عندما نستضيف بطولة، فإننا نختار مجموعتنا ويكون منتخبنا على رأس المجموعة، بعيدا عن التصنيف، وهذا يقودنا لتحقيق نتائج أفضل والوصول إلى أدوار متقدمة في المنافسات، ما يفتح الباب أمامنا لتحسين التصنيف، وبالتالي تعزيز الحظوظ في البطولات اللاحقة التي تقام خارج الأردن".
بدوره، أشار عضو اتحاد كرة الطاولة رجائي الصمادي، إلى أن زخم البطولات الرياضية المختلفة الجارية في الأردن حاليا، التي جرت أيضا خلال الأيام القليلة الماضية، يفترض أن يتم استثماره بشكل أفضل وخارج إطار الفوائد الفنية.
وأضاف "بالتأكيد، هناك فوائد فنية للمنتخبات نتيجة الاحتكاك مع منتخبات أخرى، ولكن هناك فوائد أخرى مهمة، مثل تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال رفع عدد حجوزات الغرف الفندقية، كما أن هناك فوائد سياحية يفترض أن نعززها".
وقال الصمادي "هناك عدد كبير من نجوم الرياضة العربية والآسيوية والعالمية، يحضرون إلى الأردن للمشاركة في البطولات، وعلى هامش البطولات يقومون بزيارات إلى أماكن سياحية مختلفة في عمان وخارجها، ثم يقومون بنشر صورهم على صفحاتهم الشخصية، ما يروج للمواقع السياحية بشكل فاعل وكبير".

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