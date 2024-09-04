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السلط يفاضل بين مدافع أجنبي ومحلي لإغلاق قائمته المنقوصة

9/4/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يحسم المدير الفني لفريق السلط، ديان صالح اليوم، خياراته الفنية بالمفاضلة بين المحترف السنغالي الذي يلعب في مركز قلب الدفاع أو أحد اللاعبين الشباب من فئات النادي، لإكمال القائمة النهائية للفريق، والتي تتكون من 17 لاعبا و3 حراس، بسبب العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية باتحاد الكرة على النادي الموسم الحالي، وأجبرت الإدارة والجهاز الفني على معادلة صعبة في ظل موسم طويل وشاق، يحتاج فيه الفريق إلى دكة قوية ومميزة، وحضور فني وبدني للاعبين على مدار الموسم.
وبين صالح في حديثه لـ "الغد"، رضاه بما قدمه اللاعبون خلال مجريات اللقاءات في بطولتي الدوري ودرع الاتحاد، مشيراً إلى أنهم كجهاز فني يسعون لتصحيح الأخطاء وخاصة في الجانب الدفاعي، والظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة من البطولتين، مضيفا "المحصلة الرقمية في 4 مباريات جيدة بالمقارنة مع فترة الإعداد وعدم الجاهزية الكاملة فنيا وبدنيا، وهذا سيعطي دفعة معنوية للاعبين لتقديم الأفضل، خصوصا وأن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، والكثير من اللاعبين وربما أغلبهم يشاركون مع الفريق في الموسم الحالي، هذا ليس مبررا لكن ثقتي كبيرة في الجميع، والقادم سيكون أفضل، خصوصا في ظل الدعم الذي يناله الفريق من الإدارة برئاسة خالد عربيات".
وبين أن الموسم الحالي سيكون صعبا وشاقا على معظم الأندية، خصوصا في ظل قرار اتحاد الكرة تهبيط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، ما سيجعل كافة مباريات الدوري صعبة على الأجهزة الفنية واللاعبين وسط إصرار على تحقيق الانتصارات ونيل النقاط.
وثمن ديان دعم الجماهير السلطية للفريق خلال المرحلة الماضية وحضورها للمباريات والتشجيع بروح رياضية، وهي تعتبر ركيزة مهمة في مسيرته نحو تحقيق أهدافه، الأمر الذي يرفع من معنويات اللاعبين الذين بدأوا بالانسجام من خلال توليفة تجمع بين اللاعبين المحليين والأجانب.
ومنحت إدارة النادي الجهاز الفني، صلاحيات كاملة في الخيارات الفنية، حتى يتمكن من القيام بواجباته على أكمل وجه لإعادة الصورة الفنية الزاهرة للفريق، ومحاولة بناء منظومة كروية جديدة قادرة على المنافسة، وتقديم الأداء الفني المميز في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن، إضافة إلى بطولة درع الاتحاد، حيث يعتبر فريق السلط أنشط الأندية في سوق انتقالات اللاعبين، رغبة منه بتشكيل فريق قادر على تقديم أفضل النتائج في الموسم.
وتعاقد السلط منذ بداية الموسم مع حارس مرمى الفيصلي السابق محمد العمواسي والحارس القادم الجديد سيف أبو هزيم، عبد الرحمن مرعي، إبراهيم الجوابرة، أحمد العيساوي، مروان الشحري، أحمد ياسين العواودة، محمد أبو زريق ، محيسن أبو جبلة، أيسر صباح، يزن عبد العال، خالد الردايدة الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الجانبين، إضافة الى المحترفين منير الهادي ووزيري حمار، وجدد عقود اللاعبين محمود جمال، حمد البلاونة، ومحمد غانم "السحس"، حيث بحث الجهاز الفني عن نوعية لاعبين مميزين تخدمه، في ظل عدم قدرة الفريق على تسجيل أكثر من 20 لاعبا، بسبب عقوبة الاتحاد على تجاوز تعليمات التعاقدات وزيادة المبالغ المسموح بها، إضافة إلى المستحقات المالية المطلوبة من النادي، والشكاوى التي بدأت بالظهور من لاعبي الفريق في الموسم الماضي، وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية السابقة.
وخاض السلط 3 مباريات في الدوري، حيث استهل مشواره بالفوز على فريق شباب الأردن بهدف دون مقابل سجله القادم من الوحدات محمد عبد المطلب "بوغبا"، وتعادل في الثانية مع الفيصلي بهدف اللاعب نفسه، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق الأهلي المتصدر بهدفين من دون رد، وافتتح مشواره في منافسات بطولة الدرع بالتعادل السلبي مع الأهلي.

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