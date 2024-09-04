السلط يفاضل بين مدافع أجنبي ومحلي لإغلاق قائمته المنقوصة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يحسم المدير الفني لفريق السلط، ديان صالح اليوم، خياراته الفنية بالمفاضلة بين المحترف السنغالي الذي يلعب في مركز قلب الدفاع أو أحد اللاعبين الشباب من فئات النادي، لإكمال القائمة النهائية للفريق، والتي تتكون من 17 لاعبا و3 حراس، بسبب العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية باتحاد الكرة على النادي الموسم الحالي، وأجبرت الإدارة والجهاز الفني على معادلة صعبة في ظل موسم طويل وشاق، يحتاج فيه الفريق إلى دكة قوية ومميزة، وحضور فني وبدني للاعبين على مدار الموسم.
وبين صالح في حديثه لـ "الغد"، رضاه بما قدمه اللاعبون خلال مجريات اللقاءات في بطولتي الدوري
ودرع الاتحاد، مشيراً إلى أنهم كجهاز فني يسعون لتصحيح الأخطاء وخاصة في الجانب الدفاعي، والظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة من البطولتين، مضيفا "المحصلة الرقمية في 4 مباريات جيدة بالمقارنة مع فترة الإعداد وعدم الجاهزية الكاملة فنيا وبدنيا، وهذا سيعطي دفعة معنوية للاعبين لتقديم الأفضل، خصوصا وأن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، والكثير من اللاعبين وربما أغلبهم يشاركون مع الفريق في الموسم الحالي، هذا ليس مبررا لكن ثقتي كبيرة في الجميع، والقادم سيكون أفضل، خصوصا في ظل الدعم الذي يناله الفريق من الإدارة برئاسة خالد عربيات".
وبين أن الموسم الحالي سيكون صعبا وشاقا على معظم الأندية، خصوصا في ظل قرار اتحاد الكرة تهبيط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، ما سيجعل كافة مباريات الدوري صعبة على الأجهزة الفنية واللاعبين وسط إصرار على تحقيق الانتصارات ونيل النقاط.
وثمن ديان دعم الجماهير السلطية للفريق خلال المرحلة الماضية وحضورها للمباريات والتشجيع بروح رياضية، وهي تعتبر ركيزة مهمة في مسيرته نحو تحقيق أهدافه، الأمر الذي يرفع من معنويات اللاعبين الذين بدأوا بالانسجام من خلال توليفة تجمع بين اللاعبين المحليين والأجانب.
ومنحت إدارة النادي الجهاز الفني، صلاحيات كاملة في الخيارات الفنية، حتى يتمكن من القيام بواجباته على أكمل وجه لإعادة الصورة الفنية الزاهرة للفريق، ومحاولة بناء منظومة كروية جديدة قادرة على المنافسة، وتقديم الأداء الفني المميز في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن، إضافة إلى بطولة درع الاتحاد، حيث يعتبر فريق السلط أنشط الأندية في سوق انتقالات اللاعبين، رغبة منه بتشكيل فريق قادر على تقديم أفضل النتائج في الموسم.
وتعاقد السلط منذ بداية الموسم مع حارس مرمى الفيصلي السابق محمد العمواسي والحارس القادم الجديد سيف أبو هزيم، عبد الرحمن مرعي، إبراهيم الجوابرة، أحمد العيساوي، مروان الشحري، أحمد ياسين العواودة، محمد أبو زريق ، محيسن أبو جبلة، أيسر صباح، يزن عبد العال، خالد الردايدة الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الجانبين، إضافة الى المحترفين منير الهادي ووزيري حمار، وجدد عقود اللاعبين محمود جمال، حمد البلاونة، ومحمد غانم "السحس"، حيث بحث الجهاز الفني عن نوعية لاعبين مميزين تخدمه، في ظل عدم قدرة الفريق على تسجيل أكثر من 20 لاعبا، بسبب عقوبة الاتحاد على تجاوز تعليمات التعاقدات وزيادة المبالغ المسموح بها، إضافة إلى المستحقات المالية المطلوبة من النادي، والشكاوى التي بدأت بالظهور من لاعبي الفريق في الموسم الماضي، وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية السابقة.
وخاض السلط 3 مباريات في الدوري، حيث استهل مشواره بالفوز على فريق شباب الأردن بهدف دون مقابل سجله القادم من الوحدات محمد عبد المطلب "بوغبا"، وتعادل في الثانية مع الفيصلي بهدف اللاعب نفسه، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق الأهلي المتصدر بهدفين من دون رد، وافتتح مشواره في منافسات بطولة الدرع بالتعادل السلبي مع الأهلي.
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