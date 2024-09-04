النشامى ينشد انطلاقة مثالية أمام الكويت في تصفيات مونديال 2026

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان - يبحث المنتخب الوطني مساء الخميس عن بداية مثالية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عندما يلاقي المنتخب الكويتي، في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية التي تستمر حتى شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل، بمشاركة 18 منتخبا.

ويحتضن ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة مساء موقعة المنتخب الأولى في التصفيات، والتي يتطلع من خلالها إلى تأكيد حضوره المميز في الفترة الماضية، ولا سيما بعد الإنجاز المتمثل بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.

ولن تكون مهمة المنتخب الوطني سهلة في تحقيق النقاط الثلاث أمام منافس يملك تاريخا مميزا في التصفيات المونديالية، وهو الذي تأهل إلى كأس العالم 1982.

ويتشابه الحال عند الطرفين من حيث الجهاز الفني، حيث حضر المدرب المغربي للمنتخب الوطني جمال سلامي لتولي مهمة تدريب“النشامى” أواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي، فيما تسلم الإسباني-الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي مهمة تدريب المنتخب الكويتي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، ما يعني أن مباراة الليلة هي الرسمية الأولى للمدربين مع الفريقين.

وشكلت نتيجتي المنتخب الماضيتن في المباراتين الوديتين، غموضا أمام الشارع الرياضي، بسبب إقامتهما خلف أبوب موصدة، حيث تعادل مع كوريا الشمالية بدون أهداف، قبل أن يفوز عليه بهدفين لهدف، إلى جانب تحقيقه انتصارين بنتيجتين كبيرتين على فرق تركية، والتعادل مع الخور القطري بهدفين لمثلهما.

وتضم قائمة“النشامى” للمباراة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، موسى التعمري، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.

ويتمتع المنتخب الوطني بحالة معنوية عالية، والآمال كبيرة عند اللاعبين بتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بالوصول للمرة الأولى إلى كأس العالم، حيث أقام المنتخب تدريبا مسائيا أمس على ملعب البترا، وضع من خلاله المدرب اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ رحلة الحلم نحو المونديال.

ومن المتوقع أن يبحث سلامي عن الاستقرار في التشكيلة الأساسية التي خاضت غالبية المباريات الرسمية الماضية، من خلال الاعتماد على كل من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وثلاثي الدفاع عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، ورباعي الوسط إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، وأمامهم ثلاثي الهجوم علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.

وعلى الطرف الآخر، يتطلع المنتخب الكويتي تحت قيادة بيتزي، لتسجيل حضور طيب بالتصفيات الحالية، بعد غياب طويل عن المنافسات الرسمية المتقدمة على الصعيدين القاري والدولي.

واختار بيتزي لقائمة“الأزرق” 25 لاعبا وهم: سليمان عبد الغفور، عبد الرحمن كميل، عبد الرحمن الفضلي، راشد الدوسري، سامي الصانع، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، خالد الفضلي، سلمان بورمية، حمد القلاف، فيصل الحربي، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، عذبي شهاب، حسين أشكناني، رضا هاني، حمد حرب، سلطان العنزي، يوسف ماجد، علي خلف، سلمان العوضي، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، معاذ العنزي وعبد المحسن العجمي.

وتميل خيارات بيتزي في الاعتماد بالتشكيلة الأساسية على الأسماء التي كانت تشارك بصفة مستمرة بالفترة الماضية قبل حضوره، والمتمثلة بكل من: سليمان عبد الغفور، حمد القلاف، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، عذبي شهاب، سلطان العنزي، رضا هاني، عذبي شهاب، مهدي دشتي، فيصل الحربي ويوسف ناصر.

ويقود لقاء المنتخب الوطني ونظيره الكويتي طاقم تحكيم إماراتي، ممثل بحكم الساحة عادل النقبي، ويعاونه في المهمة المساعد الأول أحمد الراشدي، والمساعد الثاني سبت عبيد، الحكم الرابع أحمد عيسى، وحكم الفيديو يحيى الملا.









قائد المنتخب الوطني إحسان حداد يتحدث لوسائل الإعلام برفقة المدرب جمال سلامي - (من المصدر)

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير من جانب الجماهير الأردنية، بعد إعلان اتحاد الكرة نفاد التذاكر قبل يومين على بدء المباراة.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع فلسطين عند الساعة الثانية عصرا بالتوقيت المحلي على ستاد سيول، فيما يستضيف المنتخب العراقي نظيره العماني عند الساعة السابعة مساء على ملعب البصرة الدولي.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد أن اختار الاتحاد الفلسطيني ماليزيا مكانا لمبارياته البيتية في الفترة الحالية، بسبب الظروف الراهنة الصعبة في الأراضي المحتلة.