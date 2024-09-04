النشامى ينشد انطلاقة مثالية أمام الكويت في تصفيات مونديال 2026

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم مساء الخميس عن بداية مثالية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، عندما يلاقي المنتخب الكويتي، في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية التي تستمر حتى شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل، بمشاركة 18 منتخبا.
ويحتضن ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة مساء موقعة المنتخب الأولى في التصفيات، والتي يتطلع من خلالها إلى تأكيد حضوره المميز في الفترة الماضية، ولا سيما بعد الإنجاز المتمثل بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.
ولن تكون مهمة المنتخب الوطني سهلة في تحقيق النقاط الثلاث أمام منافس يملك تاريخا مميزا في التصفيات المونديالية، وهو الذي تأهل إلى كأس العالم 1982.
ويتشابه الحال عند الطرفين من حيث الجهاز الفني، حيث حضر المدرب المغربي للمنتخب الوطني جمال سلامي لتولي مهمة تدريب“النشامى” أواخر شهر حزيران (يونيو) الماضي، فيما تسلم الإسباني-الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي مهمة تدريب المنتخب الكويتي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، ما يعني أن مباراة الليلة هي الرسمية الأولى للمدربين مع الفريقين.
وشكلت نتيجتي المنتخب الماضيتن في المباراتين الوديتين، غموضا أمام الشارع الرياضي، بسبب إقامتهما خلف أبوب موصدة، حيث تعادل مع كوريا الشمالية بدون أهداف، قبل أن يفوز عليه بهدفين لهدف، إلى جانب تحقيقه انتصارين بنتيجتين كبيرتين على فرق تركية، والتعادل مع الخور القطري بهدفين لمثلهما.
وتضم قائمة“النشامى” للمباراة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، موسى التعمري، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
ويتمتع المنتخب الوطني بحالة معنوية عالية، والآمال كبيرة عند اللاعبين بتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بالوصول للمرة الأولى إلى كأس العالم، حيث أقام المنتخب تدريبا مسائيا أمس على ملعب البترا، وضع من خلاله المدرب اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ رحلة الحلم نحو المونديال.
ومن المتوقع أن يبحث سلامي عن الاستقرار في التشكيلة الأساسية التي خاضت غالبية المباريات الرسمية الماضية، من خلال الاعتماد على كل من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وثلاثي الدفاع عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، ورباعي الوسط إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، وأمامهم ثلاثي الهجوم علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.
وعلى الطرف الآخر، يتطلع المنتخب الكويتي تحت قيادة بيتزي، لتسجيل حضور طيب بالتصفيات الحالية، بعد غياب طويل عن المنافسات الرسمية المتقدمة على الصعيدين القاري والدولي.
واختار بيتزي لقائمة“الأزرق” 25 لاعبا وهم: سليمان عبد الغفور، عبد الرحمن كميل، عبد الرحمن الفضلي، راشد الدوسري، سامي الصانع، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، خالد الفضلي، سلمان بورمية، حمد القلاف، فيصل الحربي، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، عذبي شهاب، حسين أشكناني، رضا هاني، حمد حرب، سلطان العنزي، يوسف ماجد، علي خلف، سلمان العوضي، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، معاذ العنزي وعبد المحسن العجمي.
وتميل خيارات بيتزي في الاعتماد بالتشكيلة الأساسية على الأسماء التي كانت تشارك بصفة مستمرة بالفترة الماضية قبل حضوره، والمتمثلة بكل من: سليمان عبد الغفور، حمد القلاف، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، عذبي شهاب، سلطان العنزي، رضا هاني، عذبي شهاب، مهدي دشتي، فيصل الحربي ويوسف ناصر.
ويقود لقاء المنتخب الوطني ونظيره الكويتي طاقم تحكيم إماراتي، ممثل بحكم الساحة عادل النقبي، ويعاونه في المهمة المساعد الأول أحمد الراشدي، والمساعد الثاني سبت عبيد، الحكم الرابع أحمد عيسى، وحكم الفيديو يحيى الملا.
قائد المنتخب الوطني إحسان حداد يتحدث لوسائل الإعلام برفقة المدرب جمال سلامي - (من المصدر)
ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير من جانب الجماهير الأردنية، بعد إعلان اتحاد الكرة نفاد التذاكر قبل يومين على بدء المباراة.
ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع فلسطين عند الساعة الثانية عصرا بالتوقيت المحلي على ستاد سيول، فيما يستضيف المنتخب العراقي نظيره العماني عند الساعة السابعة مساء على ملعب البصرة الدولي.
ويواجه المنتخب الوطني نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد أن اختار الاتحاد الفلسطيني ماليزيا مكانا لمبارياته البيتية في الفترة الحالية، بسبب الظروف الراهنة الصعبة في الأراضي المحتلة.
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