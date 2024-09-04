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حيلة بسيطة تخلصك من الأرق

9/4/2024 3:11:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه الكثيرون مشكلة الحرمان من النوم ليلا بغض النظر عن مدى التعب الذي يتعرضون له طوال اليوم .

قد يكون الإجهاد والقلق والمرض أو الألم جميعها عوامل يمكن أن تمنعنا من النوم جيدا. وإذا كنت ممن يواجهون هذه مشكلة باستمرار، فقد قدم لك أحد الأطباء بعض النصائح حول النوم.

وفي حديثه على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، قال الدكتور مايرو فيجورا إنه يجب على أولئك الذين يواجهون مشكلة النوم ليلا عدم البقاء في السرير إذا فشلوا في النوم لمدة 30 دقيقة. وهذا لأن عقلك "نشط للغاية" وتحتاج إلى تغيير بيئتك.

واقترح الدكتور فيجورا الذهاب إلى غرفة أخرى والمشاركة في نوع من النشاط. وشرح: "اذهب إلى غرفة أخرى وافعل شيئا مملا في بيئة ذات إضاءة منخفضة. أشياء مثل الحياكة والقراءة والتحديق من النافذة. تحتاج إلى إعادة تشغيل إفراز الميلاتونين بواسطة الغدة الصنوبرية".

وحذر: "لكن لا شاشات على الإطلاق. سيصدر الكمبيوتر والهاتف ضوءا أزرق من شأنه أن يقطع هذه الدورة. وإذا كنت ما تزال لا تشعر بالنعاس، فحاول تقنيات التنفس العميق والتأمل".

كما أوصى بتناول مكملات الميلاتونين إذا لم تتمكن من النوم، والتي يجب الحصول عليها بواسطة وصفة طبية، لأسباب تتعلق بالسلامة.

ووفقا لمؤسسة النوم، يستغرق معظم البالغين الذين لديهم أنماط نوم صحية من 15 إلى 20 دقيقة للنوم في ليلة عادية.

ويوصي الخبراء بالتحدث إلى الطبيب العام إذا لم يساعدك تغيير عادات نومك في علاج الأرق، أو واجهت صعوبة في النوم لعدة أشهر، أو في حال كان الأرق يؤثر على حياتك اليومية بطريقة تجعل من الصعب عليك التكيف.RT

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