حيلة بسيطة تخلصك من الأرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يواجه الكثيرون مشكلة الحرمان من النوم ليلا بغض النظر عن مدى التعب الذي يتعرضون له طوال اليوم
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قد يكون الإجهاد والقلق والمرض أو الألم جميعها عوامل يمكن أن تمنعنا من النوم جيدا. وإذا كنت ممن يواجهون هذه مشكلة باستمرار، فقد قدم لك أحد الأطباء بعض النصائح حول النوم.
وفي حديثه على منصة التواصل الاجتماعي
"تيك توك"، قال الدكتور مايرو فيجورا إنه يجب على أولئك الذين يواجهون مشكلة النوم ليلا عدم البقاء في السرير إذا فشلوا في النوم لمدة 30 دقيقة. وهذا لأن عقلك "نشط للغاية" وتحتاج إلى تغيير بيئتك.
واقترح الدكتور فيجورا الذهاب إلى غرفة أخرى والمشاركة في نوع من النشاط. وشرح: "اذهب إلى غرفة أخرى وافعل شيئا مملا في بيئة ذات إضاءة منخفضة. أشياء مثل الحياكة والقراءة والتحديق من النافذة. تحتاج إلى إعادة تشغيل إفراز الميلاتونين بواسطة الغدة الصنوبرية".
وحذر: "لكن لا شاشات على الإطلاق. سيصدر الكمبيوتر والهاتف ضوءا أزرق من شأنه أن يقطع هذه الدورة. وإذا كنت ما تزال لا تشعر بالنعاس، فحاول تقنيات التنفس العميق والتأمل".
كما أوصى بتناول مكملات الميلاتونين إذا لم تتمكن من النوم، والتي يجب الحصول عليها بواسطة وصفة طبية، لأسباب تتعلق بالسلامة.
ووفقا لمؤسسة النوم، يستغرق معظم البالغين الذين لديهم أنماط نوم صحية من 15 إلى 20 دقيقة للنوم في ليلة عادية.
ويوصي الخبراء بالتحدث إلى الطبيب العام إذا لم يساعدك تغيير عادات نومك في علاج الأرق، أو واجهت صعوبة في النوم لعدة أشهر، أو في حال كان الأرق يؤثر على حياتك اليومية بطريقة تجعل من الصعب عليك التكيف.RT
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