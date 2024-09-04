حقن فقدان الوزن.. هل تؤخر ظهور أعراض الشيخوخة؟



واتضح أن عقاري Wegovy وOzempic يتجاوزان المهمتين الأساسيتين اللتين يوصفان لأجلها. فحسب الدراسات العلمية الجديدة، فإن المكون الرئيسي لهذا الدواء، سيماغلوتيد، يمكن أن يساهم في إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية. لكن كيف؟



يشرح البروفيسور هارلان كرومهولز، من كلية الطب بجامعة ييل، بعد نشر العديد من الدراسات الجديدة في أكبر مؤتمر لأمراض القلب في العالم ESC في لندن، أن العنصر الأساسي للدواء له "فوائد كثيرة تتجاوز ما تخيلناه في الأصل".



ويمكن حسب الخبراء، استخدام العقار لعلاج العديد من الأمراض المرتبطة بفشل القلب والتهاب المفاصل ومرض الزهايمر والسرطان أيضا. وقال كرومهولز في تقرير لموقع "تي أونلاين" الألماني: "لن يكون من المفاجئ بالنسبة لي أن نلاحظ إبطاء عملية الشيخوخة على المرضى الذين يتعالجون اعتمادا على هذا العقار لما له من تأثير إيجابي على الصحة عموما".



وبين تقرير آخر لصحيفة الغارديان البريطانية فعالية هذه الأدوية، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات الأمريكية التي أجريت حول الحالة الصحية لما يزيد عن 17600 شخص تفوق أعمارهم 45 عاما، كانوا يستخدمون الأدوية التي تحتوي على عقار سيماغلوتيد لمدة ثلاث سنوات. أغلبهم كانوا يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن ويعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، لكنهم غير مصابين بمرض السكري.



وكشفت الدراسات أن الأشخاص ضمن هذه الفئات، كانوا أقل عرضة للوفاة حتى مرضى القلب والأوعية الدموية ومن أصيبوا بفيروس كورونا. كما أوضحت الدراسات أن الأشخاص الذين استعملوا الدواء لإنقاص الوزن كانوا أكثر عرضة للإصابة بكوفيد، لكن الوفايات في صفوفهم كانت أقل.



ساهم الدواء في الحماية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب لدى كل المستعملين بغض النظر عن جنسهم، لكن الفعالية كانت أكثر وضوحا بالنسبة للنساء. كما أن العلاج أدى إلى تحسين أعراض أمراض قصور عضلة القلب وخفض مستويات الالتهاب في الجسم، سواء كان المشاركون قد فقدوا الوزن أم لا.



وقال بنجامين سيريكا، المشرف الرئيسي على إحدى الدراسات ذات الصلة، والبروفيسور المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن النتائج "تؤكد أن الوزن الزائد والسمنة يزيدان من خطر الوفاة لأسباب عديدة، لكن العلاج بالسيماغلوتيد يمكن أن يغير ذلك".

جدير بالذكر أن هذه الأدوية لا تمنح إلا بموافقة الطبيب، وتعمل على سد الشهية، وتتوفر على شكل حق . وقد حذر الخبراء من أنها لا تعد حلا سريعا لإنقاص الوزن أو بديلا لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، ويجب تناولها فقط تحت إشراف طبي، وأن لها أيضا آثارا جانبية، لعل الأكثر شيوعا منها هو الغثيان واضطراب المعدة والانتفاخ، نقلا عن موقع . dw

