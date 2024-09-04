النجار تطلق المنصة الرقمية ثقافة

واشتمل حفل إطلاق المنصّة على كلمة لوزيرة الثقافة هيفاء النجار، وعرض تعريفي بالمنصّة وأهدافها، بالإضافة إلى أغنية للفنانة مكادي النحاس بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وترويدة للفنان الشاب محمد اربيحات.



وقالت النجار، إنّه وانطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في التحديث وتوطين المعرفة، والإفادة من التطور التكنولوجي، ومن توجهات الحكومة الدؤوبة للانتقال للفضاءات الرقمية، فقد شرعت وزارة الثقافة في تدشين" منصة ثقافة"، التي تهدف إلى التشاركية والانفتاح على الفضاءات العالمية، ووضع الأردن تاريخًا وحضارة وإبداعًا على مسار مصادر المعرفة، والتعريف بالثقافة والهوية الوطنية.



وشرحت الوزيرة أنّ "المنصة" تهدف إلى تأسيس مجتمع افتراضي يوفر الفرصة للتواصل بين المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الأردن وخارجه، وبناء قواعد بيانات للفاعلين في العمل الثقافي في مختلف الحقول الإبداعية.



وأعربت النجار عن شكرها لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على دورها الفني في المنصّة، ولإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، ولكافة الفنانين والكوادر الوطنية التي تركت أثرًا في جميع مراحل إطلاق هذه المنصة.



وقالت إنّ إطلاق "منصة ثقافة"، ضمن الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، تأتي تتويجًا توثيقيا للمنجز الثقافي؛ ومدونة للمشهد الفكري والمعرفي في عهد قائد المسيرة وربانها، ونحن نعبُر بأمل وتفاؤل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.



وأكّدت النجار أنّ منصة ثقافة، تشكل عتبة مهمة للانفتاح على حقول الأدب في الرواية والشعر والقصة، والفنون البصرية والفن التشكيلي والحرفي والصناعات الثقافية الإبداعية، كما تمثل وسيلة للاشتباك الإيجابي مع التيارات النقدية والفنية والتشبيك الجاد مع كافة المؤسسات الفاعلة وعلى رأسها مؤسسة ولي العهد من خلال مشروع (42) لوضع الثقافة الأردنية على منصة الإبداع العالمي ومداراتها.



وقالت إنّ "منصة ثقافة" وكما تسعى إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل وإدامة الحوار بين المثقفين والمبدعين في داخل الأردن وخارجه، فإنها تسعى إلى مواكبة التطورات التقنية والإبداعية في مجالات إحياء التراث المادي وغير المادي وصناعة النشر والتحولات المعرفية والاتجاهات النقدية والمدارس الفنية للارتقاء ومواكبة الإنتاج الثقافي والفكري والمعرفي المرئي والمسموع في الأردن كما ونوعا، فضلًا عن أنّها توفر أرشيفًا متكاملًا يعمل بصورة تفاعلية ويتكامل مع إنتاج المحتوى الثقافي في الأردن.



وأضافت النجار أنّ وزارة الثقافة تتطلع من خلال إنشاء "منصة ثقافة" إلى أن تلبي متطلبًا اجتماعيًا، وتسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتكون ذراعًا للدخل الوطني، وتوفر فرصًا للتدريب والتمكين وعمل الشباب الأردني الطموح من خلال المساحات الرقمية الجديدة، فتشكل أسواقًا جديدة من شأنها دعم اقتصاديات الثقافة التي أصبحت من مصادر الدخل القومي التي يعوّل عليها في خلق نسب نمو وخلق فرص عمل حقيقية تستند إلى فعل إنتاجي مرتبط بالإبداع والابتكار.



وانطلقت النجار من شراكة وزارة الثقافة مع الجميع في الرؤى والطموح وإرادة النجاح، لتقديم صورة الوطن النموذج في أبهى تجلياتها، بالاستناد إلى موروثنا العريق، والنظر دائمًا للمستقبل بصورته المشرقة على الدوام.



كما أكدت النجار أهميّة المواكبة المستمرة للمثقف والمبدع الأردني على أحدث الوسائل والأساليب التي تحقق تميّزه وحضوره على خريطة الإبداع العالمي، وهو يؤدي رسالته الحضارية التي تعبر عن أصالة الأردن وقدرته على التميز والريادة والابتكار.