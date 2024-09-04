Wednesday, 04 September 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فجر السعيد تثير الغضب والاستهجان بعد فيديو مع عيال عمنا الإسرائيليين

9/4/2024 3:11:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، بلبلة على شبكات التواصل الاجتماعي، بلقطات مصوّرة جمعتها بإسرائيليين رحبّت بهما داخل منزلها في جورجيا.
ونشرت السعيد فيديو جمعها فيهم حيث قالت: "سعيدة بلقائكم، هؤلاء أتوا لرؤية المبنى، ففتحت لهم أبواب المنزل قائلةً لهم حياكم الله، لأدرك أنهم من أبناء عمّنا الإسرائيليين، أهلا وسهلاً بكم أبناء عمّنا، فإسحق واسماعيل ابنا إبراهيم وهم شقيقان، ونحن جميعاً نؤمن بإبراهيم".

وردّ الإسرائيليان على كلام السعيد بقولها: "نعم نحن عائلة".

وتجدر الإشارة إلى أن السعيد دعت إلى التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والانفتاح التجاري عليها منذ عام 2019، حين كتبت تغريدتين، واحدة بالعربية وأخرى بالعبرية، على حسابها في موقع "إكس"، داعية إلى الاستثمار فيها برؤوس أموال خليجية.

ورحّبت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية الاحتلال بالسعيد، ووصفتها بالشجاعة، مضيفة: "بالتوجّهات السلمية والتعاون المشترك مع إسرائيل ستجني الشعوب العربية الخير والبركة".

وفي عام 2020، تساءلت الشخصية الخليجية عن كيفية السفر إلى إسرائيل، في تغريدة جاء فيها: "سؤال أتمنى ألاقي إجابة له، إحنا كمواطنين خليجيين دولنا للحين ما طبّعت مع إسرائيل بس أبي أروح إسرائيل بروح عن طريق دبي وببطاقتي أنا المدنية، أدخل؟".

وتابعت قائلة: "هل أحتاج فيزا أنا ككويتية ولا لا أحتاج؟ يعني أنا ودي أسأل أنا رأيي يختلف عن رأي حكومتي ودولتي فهل أحتاج؟ ما هو الإجراء الذي ممكن يصير؟".

وزارت السعيد إسرائيل فعلاً، ما تسبّب بمنعها من دخول لبنان بعد قضائها 5 ساعات في مطار بيروت الدولي، على الرغم من نفيها المرور من معابر الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: "آخر زيارة لي للقدس بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعدها منعني الإسرائيليون من الدخول الاّ عن طريق مطار بن غوريون، وهذا صعب. أنا لن ادخل الاّ عبر جسر الملك حسين، وعموماً تحقّق لي الحمدلله الصلاة في قبة الصخرة والمسجد الأقصى والمسجد الابراهيمي حيث دُفن فيه سيدنا ابراهيم واولاده".

وفي عام 2021، دعت إلى التطبيع بين بلدها الكويت وإسرائيل، خلال ظهورها على قناة "كان" الإسرائيلية.

MENAFN04092024000072011014ID1108637337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث