فجر السعيد تثير الغضب والاستهجان بعد فيديو مع عيال عمنا الإسرائيليين

MENAFN - Alghad Newspaper)ونشرت السعيد فيديو جمعها فيهم حيث قالت: "سعيدة بلقائكم، هؤلاء أتوا لرؤية المبنى، ففتحت لهم أبواب المنزل قائلةً لهم حياكم الله، لأدرك أنهم من أبناء عمّنا الإسرائيليين، أهلا وسهلاً بكم أبناء عمّنا، فإسحق واسماعيل ابنا إبراهيم وهم شقيقان، ونحن جميعاً نؤمن بإبراهيم".وردّ الإسرائيليان على كلام السعيد بقولها: "نعم نحن عائلة".

وتجدر الإشارة إلى أن السعيد دعت إلى التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والانفتاح التجاري عليها منذ عام 2019، حين كتبت تغريدتين، واحدة بالعربية وأخرى بالعبرية، على حسابها في موقع "إكس"، داعية إلى الاستثمار فيها برؤوس أموال خليجية.



ورحّبت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية الاحتلال بالسعيد، ووصفتها بالشجاعة، مضيفة: "بالتوجّهات السلمية والتعاون المشترك مع إسرائيل ستجني الشعوب العربية الخير والبركة".



وفي عام 2020، تساءلت الشخصية الخليجية عن كيفية السفر إلى إسرائيل، في تغريدة جاء فيها: "سؤال أتمنى ألاقي إجابة له، إحنا كمواطنين خليجيين دولنا للحين ما طبّعت مع إسرائيل بس أبي أروح إسرائيل بروح عن طريق دبي وببطاقتي أنا المدنية، أدخل؟".



وتابعت قائلة: "هل أحتاج فيزا أنا ككويتية ولا لا أحتاج؟ يعني أنا ودي أسأل أنا رأيي يختلف عن رأي حكومتي ودولتي فهل أحتاج؟ ما هو الإجراء الذي ممكن يصير؟".





وزارت السعيد إسرائيل فعلاً، ما تسبّب بمنعها من دخول لبنان بعد قضائها 5 ساعات في مطار بيروت الدولي، على الرغم من نفيها المرور من معابر الاحتلال الإسرائيلي.وقالت: "آخر زيارة لي للقدس بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعدها منعني الإسرائيليون من الدخول الاّ عن طريق مطار بن غوريون، وهذا صعب. أنا لن ادخل الاّ عبر جسر الملك حسين، وعموماً تحقّق لي الحمدلله الصلاة في قبة الصخرة والمسجد الأقصى والمسجد الابراهيمي حيث دُفن فيه سيدنا ابراهيم واولاده".وفي عام 2021، دعت إلى التطبيع بين بلدها الكويت وإسرائيل، خلال ظهورها على قناة "كان" الإسرائيلية.