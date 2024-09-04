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هل جيناتك سر نجاحك أو فشلك؟

9/4/2024 3:11:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة جديدة حول سلوك الإنسان الطبيعي، والتي قادتها دكتورة مارغريتا مالاشيني في جامعة كوين ماري بلندن ودكتورة أندريا أليغريني في جامعة كوليدج لندن، أن المهارات غير المعرفية، مثل الدافع والتنظيم الذاتي، مهمة بقدر الذكاء في تحديد النجاح الأكاديمي.
وتصبح هذه المهارات مؤثرة بشكل متزايد طوال فترة تعليم الطفل، حيث تلعب العوامل الوراثية دورا مهما، وفقا لما نشره موقع Medical Express.
ويشير البحث، الذي أجري بالتعاون مع فريق دولي من الخبراء، إلى أن تعزيز المهارات غير المعرفية جنبا إلى جنب مع القدرات المعرفية يمكن أن يحسن بشكل كبير النتائج التعليمية، وفق ما نشر على موقع "العربية نت".
تقول دكتورة مالاشيني، المحاضرة الأولى في علم النفس بجامعة كوين ماري بلندن: "يتحدى البحث الجديد الافتراض السائد منذ فترة طويلة بأن الذكاء هو المحرك الأساسي للإنجاز الأكاديمي"، موضحة أنه تم التوصل إلى "أدلة دامغة على أن المهارات غير المعرفية - مثل الشجاعة والمثابرة والاهتمام الأكاديمي والقيمة المنسوبة إلى التعلم – تعد مؤشرات مهمة للنجاح بالإضافة إلى أن تأثيرها يزداد قوة بمرور الوقت".
قوة علم الوراثة غير المعرفي
من أكثر النتائج إثارة للدهشة الدور المتزايد لعلم الوراثة في تشكيل المهارات غير المعرفية وتأثيرها على التحصيل الأكاديمي. من خلال تحليل الحمض النووي، حيث قام الباحثون ببناء "درجة متعددة الجينات" للمهارات غير المعرفية، وهي في الأساس صورة جينية لاستعداد الطفل لهذه المهارات.
وأوضحت دكتورة أليغريني، زميلة أبحاث في جامعة كوليدج لندن، أنه تم اكتشاف "أن التأثيرات الجينية المرتبطة بالمهارات غير المعرفية تصبح أكثر قدرة على التنبؤ بالإنجاز الأكاديمي على مدار سنوات الدراسة. في الواقع، يتضاعف تأثيرها تقريبا بين سن 7 و16 عاما".
وشرحت أنه "بحلول نهاية التعليم الإلزامي، كانت الاستعدادات الجينية تجاه المهارات غير المعرفية بنفس أهمية تلك المرتبطة بالقدرات المعرفية في التنبؤ بالنجاح الأكاديمي".
يتحدى الاكتشاف الجديد النظرة التقليدية للإنجاز التعليمي التي تعزي النجاح إلى حد كبير للذكاء. وتشير نتائج الدراسة إلى أن التركيبة العاطفية والسلوكية للطفل، المتأثرة بالجينات والبيئة، تلعب دورا حاسما في رحلته التعليمية.
في حين تساهم الجينات بلا شك في المهارات غير المعرفية، تؤكد الدراسة أيضا على أهمية البيئة. من خلال مقارنة الأشقاء، تمكن الباحثون من عزل تأثير البيئة الأسرية المشتركة عن العوامل الوراثية.
واكتشف الباحثون أنه في حين تلعب العمليات على مستوى الأسرة دورا مهما، إلا أن التأثير المتزايد للجينات غير المعرفية على الإنجاز الأكاديمي ظل واضحا حتى داخل العائلات". وقالت دكتورة أليغريني إن تلك النتائج "تشير إلى أن الأطفال ربما يشكلون بنشاط تجاربهم التعليمية الخاصة بناء على شخصياتهم وميولهم وقدراتهم، مما يخلق حلقة تغذية مرتدة تعزز نقاط قوتهم".
من المرجح أن نتائج الدراسة الجديدة سيكون لها آثار عميقة على التعليم، فمن خلال الاعتراف بالدور الحاسم للمهارات غير المعرفية، يمكن للمدارس تطوير تدخلات مستهدفة لدعم التطور العاطفي والاجتماعي للطلاب جنبا إلى جنب مع التعلم الأكاديمي.
قالت دكتورة مالاشيني: "يركز النظام التعليمي تقليديا على التطور المعرفي. وقد حان الوقت لإعادة التوازن إلى هذا التركيز وإعطاء أهمية متساوية لرعاية المهارات غير المعرفية. من خلال القيام بذلك، سيمكن خلق بيئة تعليمية أكثر شمولا وفعالية لجميع الطلاب".
واختتمت دكتورة مالاشيني قائلة إن "نتائج الدراسة هي مجرد بداية"، معربة عن أملها في "أن تلهم المزيد من الأبحاث وتؤدي إلى تحول في كيفية التعامل مع التعليم".

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