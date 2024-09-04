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المرحلة الانتقالية بين المراهقة والبلوغ.. كيف يتعامل معها الأهل؟

9/4/2024 3:11:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "تدنيس العش".. مصطلح رائج على وسائل التواصل الاجتماعي، ويطال فئة من المراهقين أصبحت في المرحلة الانتقالية بين المراهقة والبلوغ.
وعرفت عالمة النفس السريرية ريجين غالانتي، مؤسسة عيادة لونغ آيلاند لعلم النفس السلوكي في لونغ آيلاند، يمدينة نيويورك الأميركية، ومؤلفة كتاب "تخفيف القلق لدى المراهقين"، مصطلح "تدنيس العش" بأنه يشير إلى مرحلة يصبح فيها المراهقون صعبي المراس داخل المنزل، وذلك خلال انتقالهم واستعدادهم للذهاب إلى الجامعة.
وشرحت غالانتي "أن الأمر قد يبدو وكأنه افتعال شجار مع الوالدين، والرد عليهما، وإثارة الفوضى، واتباع سلوك الشدة عموما في علاقاتهم الشخصية مع والديهم"، لافتة إلى أنها مرحلة طبيعية تماما من النمو، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".
وأوضحت غالانتي أنه بالنسبة للمراهقين المتخرجين في المدرسة الثانوية، فإن الهدف النفسي الرئيسي يتمثل بـ"تطوير وتعزيز هوياتهم الخاصة". وبما أن القيام بذلك قد يكون صعبا تحت جناح الوالدين والأسرة، فقد يدافع بعض المراهقين عن استقلاليتهم ويبتعدون عن عائلاتهم في هذا الوقت.
وقالت غالانتي إن خلق هذه المساحة بينهم وبين والديهم يجعل الانتقال إلى مرحلة الاستقلال الجديدة أسهل لبعض المراهقين. يمكن أن يكون ذلك مفيدا إذا توقع الأهل ذلك، رغم أنه لن يحدث دائما.
ولفتت إلى أنها تدرك "أنه بصفتك أحد الوالدين، فإن هذا لا يتعلق بك، بل بصعوبة طفلك في معرفة كيفية إدارة المرحلة التالية من حياته. وقد يجعله الابتعاد عنك أسهل للاستعداد نحو الاستقلالية".
وتنصح عالمة النفس ليزا دامور، مؤلفة كتاب "الحياة العاطفية للمراهقين"، الأهل، بعدم أخذ الأمر على محمل شخصي إذا اختار طفلهم المراهق الابتعاد عنهم. وعلقت قائلة: "ثق أن هذا سيكون فصلاً واحداً في كتاب طويل حول تربية هذا الطفل".
وقالت إن الأشهر التي تسبق مغادرة الطفل إلى الجامعة تكون مشحونة عاطفياً لجميع أفراد الأسرة، وغالباً ما يكون الأهل والمراهقون في مستويات عاطفية مختلفة.
في حين أنه ليس من غير المعتاد أن يرغب الأهل بالاستمتاع في كل لحظة قريبة في هذا الوقت، ونقل الحكمة وتعليم دروس الحياة التي لم يتم مشاركتها بعد، والتواصل بجميع أنواع الطرق، ولكن غالبا ما سيحاول المراهقون قضاء كل دقيقة أخيرة مع أصدقائهم في المدرسة الثانوية الذين سيفتقدونهم قريبا، بحسب دامور، ما قد يؤدي إلى عدم تطابق الأولويات.
وتابعت: "أعتقد أنه من المفيد أن نتذكر أن الأمر ليس شخصيا، بل جزء طبيعي من التطور، وأن العكس قد يكون غريبا في بعض النواحي. إذا كان المراهق الذي يستعد للمغادرة إلى الكلية قد استقر فجأة في حضن الحياة الأسرية، فسيكون ذلك غريبا".
وأوصت دامور بالأخذ في الاعتبار أيضا، أنه ليس كل ما يفعله المراهقون يكون واعيا تماما. وقالت: "إنهم لا يختارون دوما التسبب بالمشاكل عن عمد. نحن بحاجة إلى تقدير أن مغادرة المنزل بالنسبة لغالبية المراهقين أمر صعب حقا، بصرف النظر عن مدى حماسهم لما ينتظرهم".
وقالت إن المراهقين سيكونون صعبين في بعض الأحيان، لأنه من الأسهل قول وداعا إذا كان الجميع منزعجين من بعضهم بعضا.
قد تجد أيضا أنه فجأة، لم يعد في إمكانك إيجاد طفلك المراهق في أي مكان. وأعطت دامور مثلا أنه "حتى عندما تلتقي بهم أخيرا في المطبخ، لا يكون لديهم الوقت للمحادثة، حتى في شؤون اللوجستيات الحاسمة لإرسالهم إلى الكلية". قد يكون من المفيد أن تقول شيئا مثل: "سأحتاج إلى 10 دقائق للتحدث معك بشأن حزم أمتعتك. متى يكون الوقت المناسب.. غدا؟".
ولفتت دامور إلى أن على الأهل ملاحظة مدى حزن الأشقاء الأصغر سنا، لأنه قد يكون صعبا بالنسبة إليهم أن يغادرهم شقيقهم الأكبر سنا.
وأوضحت: "اعتن بنفسك جيدا واعمل على تلبية احتياجاتك العاطفية في مكان آخر، لذلك إذا كان لديك أطفال أصغر سنا، فيمكنك الاهتمام بمشاعرهم بشأن انتقال شقيقهم أيضا".
وما إن تترسخ استقلاليتهم، تجد دامور أن المرحلة الجديدة غالبا ما تبشر بعلاقة أكثر دفئا.
وقالت: "قد يستغرق الأمر عاماً كاملاً في الجامعة، لكن يميل المراهقون إلى أن يكونوا أكثر دفئاً وودية في مرحلة البلوغ المستمرة".

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