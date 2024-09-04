شابان أردنيان يحولان شغفهما لمشروع يجمع محبي الرياضة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان – في وقت تزداد فيه صعوبة إيجاد فرصة عمل مناسبة، يلجأ الكثير من الشباب إلى ريادة الأعمال وايجاد مساحة لإطلاق إبداعاتهم، بعيدا عن انتظار فرص عمل تقليدية. وواحدة من هذه المشاريع الملهمة JFC، لمحبي الرياضة بأشكالها المتنوعة.
بدأ المشروع الريادي؛ حينما التقى المهندس الميكانيكي علاء شاكر مع معلم التربية الرياضية محمد حسون، حيث يجمعهما حب وشغف مشترك للرياضة، وتحديدا كرة القدم، التي رافقتهما منذ طفولتهما، ومع مرور الأعوام وجدا مشكلة شائعة بين عشاق الرياضة في الأردن وهي عدم توفر فرق كافية للعب، مما حال دون استمرارية ممارستهما للرياضة بشكل منتظم.
ومن هنا ولدت فكرة مشروع JFC حسب شاكر، مؤكدا أن هذا المشروع لم يكن الهدف منه مجرد إيجاد حل لمشكلتهما الشخصية، بل كانا يطمحان لإنشاء مجتمع رياضي شامل يتيح لمحبي الرياضة من مختلف الأعمار والاهتمامات المشاركة في تجربة رياضية متكاملة.
عمل شاكر وحسون على توفير كل ما يحتاجه الرياضيون من أماكن للعب، أدوات رياضية، ماء وثلج للحفاظ على سلامة اللاعبين، وحتى مصور محترف لتوثيق لحظات الفرح والانتصار، ولم يقتصر جهدهما على تنظيم مباريات كرة القدم فقط، بل شمل أيضا توفير حكام محترفين لضمان تجربة لعب حقيقية وممتعة.
وبدأ مشروعهما بصفحة يعرضان عليها أوقات المباريات ومكانها وإعلان عن عدد اللاعبين لإكمال الفريق، ومن هنا تجاوزا التوقعات بإنشاء صفحات شخصية للمشاركين تسلط الضوء على مهاراتهم وإنجازاتهم، مما عزز من انتمائهم لهذا المشروع وأشعرهم بأنهم جزء من مجتمع رياضي حقيقي.
يقول شاكر خلال مقابلته مع "الغد" منذ انطلاق المشروع، تم تنظيم 330 مباراة لكرة القدم، إلى جانب عدة مباريات لكرة اليد والكرة الطائرة وغيرها من الرياضات.
ويؤكد بأنه لم يتوقف نجاح JFC عند هذا الحد، فقبل شهرين أطلقا أكاديمية JFC للشباب الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، معتمدين على مدربين مختصين بالحراسة والمهارات الرياضية وما يميز المشروع حسب شاكر هو خططهما المستقبلية، حيث سيتم قريبا إطلاق تطبيق خاص بالأكاديمية بهدف توسيع نطاق المشروع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين في جميع أنحاء الأردن.
ويضيف أن لديهم متجرا الكترونيا باسم المشروع يعرض المنتجات الرياضية وما يهم الرياضيين وجميعها بأسعار منافسة.
وينظم المشروع بطولة للسفارات والمنظمات الدولية في الأردن، ويستفيد هذا المشروع من حاضنة أعمال mySTARTUP من "إنجاز" والتي قدمت الكثير من الدعم الاستشاري المالي والإداري للمشروع وتقديم دورات تأهيلية لتحويل هذا الشغف إلى عمل ريادي حقيقي وقائم، إذ شمل الدعم والتدريب الإداري في كيفية تطوير المشروع لتحقيق دخل مستدام بالإضافة إلى التشبيك مع المستثمرين وغيرهم.
ويشير شاكر إلى أن هذا المشروع يتمثل بإقامة مجتمع يضم جميع الرياضات لتنظيم مباريات لجميع فئات المجتمع وإعطاء المشتركين جوائز تحفيزية نهاية كل مباراة من خصومات على العديد من المتاجر والمطاعم الصحية لتناسب فكرة المشروع وهدفه الصحي وجوائز لأفضل لاعب وأكثرهم التزاما.
ويؤكد أن الفكرة أيضا بإيجاد نظام تقييم لجميع اللاعبين وإحصائيات لهم لكي يتم عرضها مستقبلا على ملفهم الشخصي عند عمل تطبيق على الهواتف الخلوية، بالإضافة لموقع إلكتروني يعرض المباريات التي يتم تنظيمها، كل ذلك من أجل تغيير فكر المجتمع نحو الرياضة وفوائدها الصحية إذ حول JFC من مجرد فكرة إلى واقع ملموس بفضل رؤية شابين لديهما شغف بالرياضة، وإنهما ليسا فقط قدوة للرياضيين الشباب، بل أيضا دليل على أن العمل الجاد يمكن أن يصنع فرقا حقيقيا في المجتمع.
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