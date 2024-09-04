شابان أردنيان يحولان شغفهما لمشروع يجمع محبي الرياضة

MENAFN - Alghad Newspaper) ديمة محبوبة

عمان – في وقت تزداد فيه صعوبة إيجاد فرصة عمل مناسبة، يلجأ الكثير من الشباب إلى ريادة الأعمال وايجاد مساحة لإطلاق إبداعاتهم، بعيدا عن انتظار فرص عمل تقليدية. وواحدة من هذه المشاريع الملهمة JFC، لمحبي الرياضة بأشكالها المتنوعة.

بدأ المشروع الريادي؛ حينما التقى المهندس الميكانيكي علاء شاكر مع معلم الرياضية محمد حسون، حيث يجمعهما حب وشغف مشترك للرياضة، وتحديدا كرة القدم، التي رافقتهما منذ طفولتهما، ومع مرور الأعوام وجدا مشكلة شائعة بين عشاق الرياضة في الأردن وهي عدم توفر فرق كافية للعب، مما حال دون استمرارية ممارستهما للرياضة بشكل منتظم.

ومن هنا ولدت فكرة مشروع JFC حسب شاكر، مؤكدا أن هذا المشروع لم يكن الهدف منه مجرد إيجاد حل لمشكلتهما الشخصية، بل كانا يطمحان لإنشاء مجتمع رياضي شامل يتيح لمحبي الرياضة من مختلف الأعمار والاهتمامات المشاركة في تجربة رياضية متكاملة.

عمل شاكر وحسون على توفير كل ما يحتاجه الرياضيون من أماكن للعب، أدوات رياضية، ماء وثلج للحفاظ على سلامة اللاعبين، وحتى مصور محترف لتوثيق لحظات الفرح والانتصار، ولم يقتصر جهدهما على تنظيم مباريات كرة القدم فقط، بل شمل أيضا توفير حكام محترفين لضمان تجربة لعب حقيقية وممتعة.

وبدأ مشروعهما بصفحة يعرضان عليها أوقات المباريات ومكانها وإعلان عن عدد اللاعبين لإكمال الفريق، ومن هنا تجاوزا التوقعات بإنشاء صفحات شخصية للمشاركين تسلط الضوء على مهاراتهم وإنجازاتهم، مما عزز من انتمائهم لهذا المشروع وأشعرهم بأنهم جزء من مجتمع رياضي حقيقي.

يقول شاكر خلال مقابلته مع "الغد" منذ انطلاق المشروع، تم تنظيم 330 مباراة لكرة القدم، إلى جانب عدة مباريات لكرة اليد والكرة الطائرة وغيرها من الرياضات.

ويؤكد بأنه لم يتوقف نجاح JFC عند هذا الحد، فقبل شهرين أطلقا أكاديمية JFC للشباب الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، معتمدين على مدربين مختصين بالحراسة والمهارات الرياضية وما يميز المشروع حسب شاكر هو خططهما المستقبلية، حيث سيتم قريبا إطلاق تطبيق خاص بالأكاديمية بهدف توسيع نطاق المشروع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين في جميع أنحاء الأردن.









ويضيف أن لديهم متجرا الكترونيا باسم المشروع يعرض المنتجات الرياضية وما يهم الرياضيين وجميعها بأسعار منافسة.

وينظم المشروع بطولة للسفارات والمنظمات الدولية في الأردن، ويستفيد هذا المشروع من حاضنة أعمال mySTARTUP من "إنجاز" والتي قدمت الكثير من الدعم الاستشاري المالي والإداري للمشروع وتقديم دورات تأهيلية لتحويل هذا الشغف إلى عمل ريادي حقيقي وقائم، إذ شمل الدعم والتدريب الإداري في كيفية تطوير المشروع لتحقيق دخل مستدام بالإضافة إلى التشبيك مع المستثمرين وغيرهم.

ويشير شاكر إلى أن هذا المشروع يتمثل بإقامة مجتمع يضم جميع الرياضات لتنظيم مباريات لجميع فئات المجتمع وإعطاء المشتركين جوائز تحفيزية نهاية كل مباراة من خصومات على العديد من المتاجر والمطاعم الصحية لتناسب فكرة المشروع وهدفه الصحي وجوائز لأفضل لاعب وأكثرهم التزاما.

ويؤكد أن الفكرة أيضا بإيجاد نظام تقييم لجميع اللاعبين وإحصائيات لهم لكي يتم عرضها مستقبلا على ملفهم الشخصي عند عمل تطبيق على الهواتف الخلوية، بالإضافة لموقع إلكتروني يعرض المباريات التي يتم تنظيمها، كل ذلك من أجل تغيير فكر المجتمع نحو الرياضة وفوائدها الصحية إذ حول JFC من مجرد فكرة إلى واقع ملموس بفضل رؤية شابين لديهما شغف بالرياضة، وإنهما ليسا فقط قدوة للرياضيين الشباب، بل أيضا دليل على أن العمل الجاد يمكن أن يصنع فرقا حقيقيا في المجتمع.