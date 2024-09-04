شومان تفتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة 16 قبل 16

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان،عن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة "16 قبل 16" للعام 2024، التي تنفذها مكتبة "درب المعرفة" التابعة للمؤسسة.
وتسعى المسابقة التي تستهدف الفئات العمرية (7-11) و (12-16)، إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة الكتب والقصص المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم المشاركون من خلال المسابقة بقراءة 16 نوعا مختلفا من الكتب قبل 16 عاما، ومن ثم تعبئة ملخص الكتاب في كُتيب المسابقة الذي يمكن الحصول عليه من أي فرع من فروع مكتبة درب المعرفة.
رئيس قسم خدمات المستفيدين للمكتبة العامة وفروعها، نزار الحمود، أشار إلى أنه يتم تقييم الكُتيبات الخاصة بالتلخيص من قبل لجنة داخلية وترشيح أفضل 20 مشتركا لتأهيلهم لمرحلة المقابلات، ومن ثم يتم ترتيب المراكز الثلاث الأولى من كل فئة عمرية بعد إجراء المقابلات ومناقشة الملخصات مع المشتركين، مبينا أن آخر موعد للتقدم للمشاركة في المسابقة هو الأول من شهر كانون الأول المقبل.
وبين أن الفائزين بالمسابقة سيحصلون على جوائز وذلك بحسب الفئات العمرية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول من الفئتين العمريتين (7-11) و (12-16) عاما على جهاز لوحي وقسيمة شرائية بقيمة 100 دينار، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني على قسيمة شرائية بقيمة 75 دينارا، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على قسيمة شرائية بقيمة 50 دينارا، مثلما سيحصل جميع الفائزين على شهادات بالمشاركة.
يشار الى أنه تم إطلاق مسابقة " 16 قبل 16" في مكتبة "درب المعرفة" عام 2018، وكان الهدف الأساسي منها تشجيع الأطفال واليافعين على القراءة وجعل المكتبة جزءا من اهتماماتهم اليومية وتغيير الصورة النمطية عن المكتبة، وبموجبها يتم قراءة 16 كتاباً قبل 16 عاما من قبل المشتركين حول موضوعات مختلفة وتلخيصها والتعبير عنها بطريقة المشارك أو المشاركة الخاصة سواء بالرسم أو تقييم أو تغيير أحداث الكتاب.
و"درب المعرفة" التابعة لمؤسسة "شومان"، ليست مجرد مكتبة أطفال عادية، بل هي مساحة حرة وحيوية للأطفال على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، يلتقون فيها للبحث والاكتشاف من خلال ممارسة الأنشطة القرائية والإبداعية التفاعلية، والتي تحفزهم على تنمية وصقل قدراتهم الخلاقة.
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