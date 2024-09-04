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شومان تفتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة 16 قبل 16

9/4/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان،عن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة "16 قبل 16" للعام 2024، التي تنفذها مكتبة "درب المعرفة" التابعة للمؤسسة.
وتسعى المسابقة التي تستهدف الفئات العمرية (7-11) و (12-16)، إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة الكتب والقصص المتنوعة والمختلفة، حيث يقوم المشاركون من خلال المسابقة بقراءة 16 نوعا مختلفا من الكتب قبل 16 عاما، ومن ثم تعبئة ملخص الكتاب في كُتيب المسابقة الذي يمكن الحصول عليه من أي فرع من فروع مكتبة درب المعرفة.
رئيس قسم خدمات المستفيدين للمكتبة العامة وفروعها، نزار الحمود، أشار إلى أنه يتم تقييم الكُتيبات الخاصة بالتلخيص من قبل لجنة داخلية وترشيح أفضل 20 مشتركا لتأهيلهم لمرحلة المقابلات، ومن ثم يتم ترتيب المراكز الثلاث الأولى من كل فئة عمرية بعد إجراء المقابلات ومناقشة الملخصات مع المشتركين، مبينا أن آخر موعد للتقدم للمشاركة في المسابقة هو الأول من شهر كانون الأول المقبل.
وبين أن الفائزين بالمسابقة سيحصلون على جوائز وذلك بحسب الفئات العمرية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول من الفئتين العمريتين (7-11) و (12-16) عاما على جهاز لوحي وقسيمة شرائية بقيمة 100 دينار، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني على قسيمة شرائية بقيمة 75 دينارا، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على قسيمة شرائية بقيمة 50 دينارا، مثلما سيحصل جميع الفائزين على شهادات بالمشاركة.
يشار الى أنه تم إطلاق مسابقة " 16 قبل 16" في مكتبة "درب المعرفة" عام 2018، وكان الهدف الأساسي منها تشجيع الأطفال واليافعين على القراءة وجعل المكتبة جزءا من اهتماماتهم اليومية وتغيير الصورة النمطية عن المكتبة، وبموجبها يتم قراءة 16 كتاباً قبل 16 عاما من قبل المشتركين حول موضوعات مختلفة وتلخيصها والتعبير عنها بطريقة المشارك أو المشاركة الخاصة سواء بالرسم أو تقييم أو تغيير أحداث الكتاب.
و"درب المعرفة" التابعة لمؤسسة "شومان"، ليست مجرد مكتبة أطفال عادية، بل هي مساحة حرة وحيوية للأطفال على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، يلتقون فيها للبحث والاكتشاف من خلال ممارسة الأنشطة القرائية والإبداعية التفاعلية، والتي تحفزهم على تنمية وصقل قدراتهم الخلاقة.

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