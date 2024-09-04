السفارة البريطانية في عمان تودع مجموعة جديدة من المبتعثين في بعثة تشيفننغ للعام الدراسي 2024-2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأت السفارة البريطانية في الأردن، مجموعة
جديدة من الفائزين ببعثة تشيفننغ من الأردن. سيغادر المبتعثون الأردنيون إلى
المملكة المتحدة قريبا لبدء دراستهم لدرجة الماجستير لمدة عام واحد في مجموعة من
أرقى الجامعات في المملكة المتحدة.
تعد بعثة تشيفننغ الدراسية جزءاً من برنامج البعثات الدراسية العالمي المقدم
من الحكومة المملكة المتحدة، بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
وتوفر هذه البعثة دعماً مالياً كاملاً لقادة المستقبل لدراسة أي من برامج
الماجستير المشمولة في البعثة في أي من الجامعات الرائدة عالمياً في المملكة
المتحدة.
ويجب على المتقدمين لهذه البعثة إثبات أنهم يتمتعون بالمهارات القيادية، وأن
يكون لديهم خبرة في العمل لمدة عامين على الأقل.
يختار برنامج تشيفنينغ كل عام أفضل المرشحين للدراسة في المملكة المتحدة. هذا البرنامج يشجع
المبتعثين الذين يمكنهم إظهار إمكاناتهم واستعدادهم ليكونوا قادة ومؤثرين في
المستقبل في مجالات تخصصاتهم على التقدم للمنحة.
سوف يدرس الباحثون مجموعة متنوعة من المجالات مثل، الصحة العامة وريادة الأعمال والتنمية الدولية وعلوم البيانات والذكاء
الاصطناعي. وهذه الدراسة ستزودهم بالمهارات لإحداث فرق في مجتمعهم عند عودتهم الى
الأردن.
بدأ استقبال طلبات الحصول على منح تشيفننغ للدراسة في المملكة المتحدة حتى 5 تشرين الثاني 2024. يجب على المهتمين
البدء في تحضير طلباتهم مبكراً وتقديمها عبر الموقع
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