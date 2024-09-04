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السفارة البريطانية في عمان تودع مجموعة جديدة من المبتعثين في بعثة تشيفننغ للعام الدراسي 2024-2025

9/4/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأت السفارة البريطانية في الأردن، مجموعة جديدة من الفائزين ببعثة تشيفننغ من الأردن. سيغادر المبتعثون الأردنيون إلى المملكة المتحدة قريبا لبدء دراستهم لدرجة الماجستير لمدة عام واحد في مجموعة من أرقى الجامعات في المملكة المتحدة.

تعد بعثة تشيفننغ الدراسية جزءاً من برنامج البعثات الدراسية العالمي المقدم من الحكومة المملكة المتحدة، بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وتوفر هذه البعثة دعماً مالياً كاملاً لقادة المستقبل لدراسة أي من برامج الماجستير المشمولة في البعثة في أي من الجامعات الرائدة عالمياً في المملكة المتحدة.

ويجب على المتقدمين لهذه البعثة إثبات أنهم يتمتعون بالمهارات القيادية، وأن يكون لديهم خبرة في العمل لمدة عامين على الأقل.

يختار برنامج تشيفنينغ كل عام أفضل المرشحين للدراسة في المملكة المتحدة. هذا البرنامج يشجع المبتعثين الذين يمكنهم إظهار إمكاناتهم واستعدادهم ليكونوا قادة ومؤثرين في المستقبل في مجالات تخصصاتهم على التقدم للمنحة.

سوف يدرس الباحثون مجموعة متنوعة من المجالات مثل، الصحة العامة وريادة الأعمال والتنمية الدولية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وهذه الدراسة ستزودهم بالمهارات لإحداث فرق في مجتمعهم عند عودتهم الى الأردن.

بدأ استقبال طلبات الحصول على منح تشيفننغ للدراسة في المملكة المتحدة حتى 5 تشرين الثاني 2024. يجب على المهتمين البدء في تحضير طلباتهم مبكراً وتقديمها عبر الموقع

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