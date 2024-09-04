الصفدي: ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة



كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية وأكدا الحرص على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



وأكد الصفدي خلال الاتصال على ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفي الضفة الغربية، وإنهاء جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية وفي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن وقف العدوان هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الإقليمي.



كما بحث الوزيران التعاون في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.