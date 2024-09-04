الصفدي: ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة.
كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية وأكدا الحرص على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد الصفدي خلال الاتصال على ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفي الضفة الغربية، وإنهاء جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية وفي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن وقف العدوان هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الإقليمي.
كما بحث الوزيران التعاون في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
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