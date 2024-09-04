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الصفدي: ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

9/4/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة.


كما بحث الوزيران عددا من القضايا الثنائية وأكدا الحرص على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.


وأكد الصفدي خلال الاتصال على ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفي الضفة الغربية، وإنهاء جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية وفي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن وقف العدوان هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الإقليمي.


كما بحث الوزيران التعاون في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

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