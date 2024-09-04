الأردن يستضيف مؤتمر مكافحة الطائرات بدون طيار 2025

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

اعلن المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) عن شراكة استراتيجية مع SAE Group لاستضافة مؤتمر مكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وأفريقياC-UAS) ) 2025، المقرر عقده في الفترة من 1 إلى 2 تموز 2025 في عمان- الأردن.

هذا الحدث الرائد سيكون أول مؤتمر من نوعه في المنطقة ويركز على المشهد المتطور بسرعة لمكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وأفريقيا.



سيجمع هذا المؤتمر بين المسؤولين الحكوميين والعسكريين ومصنعي ومبتكري التكنولوجيا لمناقشة المواضيع الرئيسية المتعلقة بمكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيتضمن الحدث ندوات و نقاشات يقودها خبراء مختصون في هذا المجال وجلسات حوارية تسلط الضوء على أحدث التطورات والتقنيات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الطائرات بدون طيار في المنطقة.



ومع استمرار تطور تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، تتزايد التهديدات التي تشكلها الأنظمة غير المأهولة. وتواجه منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا تحديات عسكرية وأمنية فريدة من نوعها نتيجة لتطور الطائرات بدون طيار، مما يستدعي حلولاً متخصصة لمكافحة الطائرات بدون طيار.



في السنوات الأخيرة، شهدت منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة كبيرة في استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض عدائية، وخاصة في النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وقد زاد هذا التوجه بسبب الحاجة إلى حلول متقدمة لمكافحة الطائرات بدون طيار لحماية البنية التحتية الحيوية، وممرات التجارة والقوات والحدود والسلامة العامة.



وتأتي اهمية المؤتمر المزمع اقامته في الاردن من قرب المملكة من التطورات الجارية في الشرق الأوسط حيث تسعى الشراكة بين جودبي SAE Media Group إلى تقديم الخبرات والرؤى لمجتمع مكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم، لمواجهة الحاجة الملحة إلى حلول تعاونية.



وقال المهندس راتب أبو الراغب، رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال في جودبي: "لقد أسسنا هذه الشراكة مع SAE Media Group، التي تتخصص في تنظيم مؤتمر مكافحة الطائرات بدون طيار C-UAS) ) في أوروبا وأمريكا، لاستضافة المؤتمر في الاردن ليركز على الشرق الأوسط وأفريقيا. هدفنا هو جمع الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والمعرفة، ولتسهيل التواصل ومناقشة التحديات والحلول المتاحة من الشركات المختصة. كما سيتيح هذا الحدث فرصة فريدة ومنصة للشركات لعرض هذه الحلول.واضاف انه خلال الحدث، ستتم النقاشات على مستويات استراتيجية وسيتم تبادل التجارب من دول مختلفة لضمان أن يحصل الحاضرون على أقصى استفادة من هذا التجمع".



من جهته، قال مايلز ديكسون، مدير عام SAE Media Group: "يسعدنا أن نتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) لتقديم الحدث الرئيسي لمكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وأفريقيا. وباعتبارنا الجهة الرائدة في تنظيم المؤتمرات في السوق العالمية لمكافحة الطائرات بدون طيار، فإنه من الطبيعي أن نتعاون مع المؤسسة الأردنية الرائدة المكرسة لتطوير تكنولوجيا الدفاع والأمن للقوات المسلحة الأردنية ". وأضاف "سيتيح هذا اللقاء الفريد لللاعبين الإقليميين الرئيسيين الاجتماع ومشاركة أحدث الاستراتيجيات والتقنيات لمواجهة التهديدات المستمرة للطائرات بدون طيار.

