ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة

ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة
التاريخ
9/4/2024 3:11:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ سمو ولي العهد البطل عمر قرادة بتتويجه بأولى ميدالية ذهبية أردنية في دورة الألعاب البارالمبية“باريس 2024”.
ونشر سموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي“انستغرام” صورة للبطل عمر قرادة وكتب معلقا" مبارك للنشمي عمر ومبارك للأردن هذا المنجز العظيم".
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