الملك يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي



ووقعت حكومتا البلدين، الأربعاء، مذكرات تفاهم لمشروع سكة الحديد.

ويستهدف المشروع توفير فرص عمل، وتعزيز مكانة ميناء العقبة، بما يسهم في تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع، الممول باستثمار إماراتي (شركة الاتحاد للقطارات)، حوالي 2.3 مليار دولار.

وأكد جلالة الملك الحرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية الصندوق الاستثماري في الأردن، الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في المشاريع قيد الإنشاء.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد أبوشبص.



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