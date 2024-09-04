الملك يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتناول الاجتماع المشاريع الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرزها مشروع سكة الحديد، الهادف لربط مناطق التعدين ومناجم الفوسفات والبوتاس مع ميناء العقبة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بإنشاء البنية التحتية له عام 2026.
ووقعت حكومتا البلدين، الأربعاء، مذكرات تفاهم لمشروع سكة الحديد.
ويستهدف المشروع توفير فرص عمل، وتعزيز مكانة ميناء العقبة، بما يسهم في تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع، الممول باستثمار إماراتي (شركة الاتحاد للقطارات)، حوالي 2.3 مليار دولار.
وأكد جلالة الملك الحرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية الصندوق الاستثماري في الأردن، الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في المشاريع قيد الإنشاء.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد أبوشبص.
MENAFN04092024000072011014ID1108637320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.