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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يقرر تمديد العملية العسكرية في جنين

9/4/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد موقع "واللا" العبري بأن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، والتي بدأها منذ 8 أيام.

وقال "واللا": "كان من المفترض أن ينتهي القتال في مخيم جنين أمس، لكن الجيش الإسرائيلي قرر مواصلة القتال طالما توافرت معلومات استخباراتية عن وجود نشاط إرهابي وذلك وفقا لتوجيهات وزير الدفاع يوآف غالانت".

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها أنه "في حالة التصعيد سيكون هناك ولا مفر من تحويل قوات عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية".

وأضاف الموقع "حتى الآن قتل حوالي 30 إرهابيا خلال القتال في المنطقة، وتم اعتقال حوالي 30 فلسطينيا آخرين يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي وخلال المواجهات قتل مقاتل من الكتيبة (906) وأصيب خمسة آخرون بجروح طفيفة ومتوسطة، وفي هذه الأثناء سيعزز الجيش الإسرائيلي المنطقة بقوات عسكرية وأدوات هندسية وقوات خاصة في الاحتياط بالإضافة إلى قوات من مدرسة المشاة".

ووفق الموقع "هناك رأي مفاده أنه في ضوء التحذيرات المتزايدة وفي حالة حدوث تدهور أمني ستكون هناك عملية أخرى واسعة النطاق في الضفة الغربية على جدول الأعمال".

وتابع "هناك خوف على خلفية الكشف عن السيارات المفخخة و إطلاق النار في الشوارع وأنه في مثل هذه الحالة لن يكون هناك مفر من نقل قوات إضافية إلى الضفة الغربية من أجل توسيع العمليات ضد البنية التحتية الإرهابية في مخيمات اللاجئين".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

ووصل عدد الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة، إلى 34 شهيدا، بينهم 19 في جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 685 شهيدا، وفق الإحصائيات الفلسطينية. RT

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