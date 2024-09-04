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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

9/4/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا و861 شهيدا.


وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 94 ألفا و398 إصابة.


وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، 42 شهيدا وشهيدة، و107 إصابات.


وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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