ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا و861 شهيدا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 94 ألفا و398 إصابة.
وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، 42 شهيدا وشهيدة، و107 إصابات.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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