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سلطان بن أحمد القاسمي يزور الأجنحة المشاركة ويطلع على الفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

9/4/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر اليوم الأربعاء، الأجنحة المشاركة والفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته الـ 13، والذي يقام بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "حكومات مرنة ... اتصال مبتكر" وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وتجول سموه في أروقة المنتدى الذي يقام على مدار يومين، مطلعاً سموه على ما يحويه من ورش عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة تقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومي الفعال لمواجهة التحديات المقبلة، وتدعم الشعار والمحاور الموضوعة للمنتدى، وتصب في خدمة مختلف الفئات.

وتوقف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في عدد من الأجنحة المشاركة في المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية والخاصة، متعرفاً سموه على جهود كل جهة وأبرز ما تقدمه للمشاركين في المنتدى من ندوات ومحاضرات وورش تستخدم فيها الأساليب الحديثة المبتكرة لدعم الاتصال الحكومي حول العالم.

كما قام سموه بالضغط على زر إطلاق برنامج "غرفة المؤثرين" التابع لمدينة الشارقة للإعلام "شمس" الذي يهدف إلى صناعة المؤثرين ودمجهم في سوق عمل الإعلام الاجتماعي من خلال مجموعة من الورش التدريبية يقوم فيها المؤثرين بتقديم خدماتهم للترويج عن الشركات والجهات الأخرى، ويستهدف البرنامج المواهب الشابة والمبدعين من مختلف قنوات الإعلام الاجتماعي.

وتتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية، هي: "أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية"، و"الاتصال وسياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي"، و"دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم"، و"مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي"، ومحور "التواصل المباشر والتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد".







ويناقش المنتدى أهمية الاتصال المبتكر في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني مفهوم الحكومات المرنة لتعزيز الابتكار وتطوير الفرص المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ودعم المرونة الاقتصادية، والأمن الغذائي والبيئي.

رافق سمو رئيس مجلس الإعلام خلال الجولة كل من: محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدداً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

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