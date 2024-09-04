يجب إنهاء تسامح اليسار

بقلم: عنات كام

نحاميا شترسلر يكثر من التطرق في مقالاته إلى رئيس الحكومة بنيامين وكأنه تشمبرلين، بمقارنة المارق من قيصاريا برئيس الحكومة البريطاني في أواخر الثلاثينيات الذي بسبب تساهله مكن الوحش النازي من النمو. يوجد لدي بعض التحفظات على هذه المقارنة، على رأسها أنها تظلم بالأساس تشمبرلين الأصلي، ولكن إذا كنا اطلقنا اسم سيئ على التساهل، فيجدر كما هو سائد في تراث اليسار، إجراء نقد ذاتي، التوقف للحظة واتهام أنفسنا.

بعد بضعة أيام على هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما بدأ الناجون في الكيبوتسات يدركون بصعوبة ما حدث، وعندما لم يكونوا بعد قد انتهوا من جمع وتشخيص الذين تم قتلهم في حفلة "نوفا"، فإن ماكينة السم قد بدأت في نظرية الخيانة من الداخل وضخ الشرور التي هم (اليمينيون) متخصصون فيها. في الوقت نفسه، المستوى السياسي الذي يبدو أنه المهذب فيها، سارع إلى رعاية "نحن إخوة" و"معا سننتصر"، لأن "الوحدة" هي المهمة الآن. هم على حق. ولكنهم لم يدركوا بأنه لا يمكنهم أن يكونوا جزءا في هذه الوحدة، لأنهم فعلوا أكثر من أي أحد آخر من أجل المس بها. الناشط اليساري سفستيان بن دانييل كتب هنا بعد أقل من أسبوع على الهجوم "نحن أنهينا حلقات النقاش والتساهل. لن نهدأ ولن نرتاح إلى أن يختفي آخر مسؤول من الساحة العامة".

انظروا إلى الأمر العجيب، "لم نقم بإنهاء أو إخفاء أي أحد". ها هم يجتمعون في ميدان المخطوفين من كل مكان في العالم، ومستعدون لمد يدهم لمن يهمه الأمر، حتى لمنتديات الأمل والبطولة المتعطشة للدماء، الذين هم، فقط هم، وفقط الضغط السياسي الذي استخدموه، سيؤديان إلى التخلي عن المخطوفين في الأسر، بما في ذلك المخطوفون الستة الذين قتلوا في نهاية الأسبوع الماضي، وبينهم الثلاثة الذين كان سيتم تحريرهم في الهدنة الإنسانية لو أن إسرائيل وافقت عليها. بالضبط مثل بني غانتس، الذي صافح بن غفير في حفل زفاف ابنة الناشطة السياسية موتي بابتشيك (حريدية لم يتم تعريفها أكثر من ابنة فلان، والآن هي زوجة فلان، لا يوجد لها اسم خاص)، فإن عائلات المخطوفين يمدون اليد لمن سيوافق على الاستجابة.

هذا التسامح مع إرهاب اليمين هو الذي باسمه ما يزال سمحا روتمان يلقي الخطابات ويشارك بشكل شرعي في مؤتمرات نقابة المحامين (واضح أن هذا بسبب منصبه، لكن في هذا الائتلاف غير الشرعي، فإن منصبه ليس أكثر من منصب فارغ)، والذي باسمه، على مدى أشهر كثيرة في لقاءات منتهى أيام السبت في ميدان المخطوفين، لم تتجرأ سيفان كوهين، الرسمية إلى درجة الاشمئزاز، على توجيه أي انتقاد، والذي بسببه وصلنا إلى ما وصلنا اليه. لأننا "متسامحون" و"مستوعبون" و"متعددون" و"ليبراليون" -يجب إنهاء هذا الاسترضاء والتسامح. فلا حلقات نقاش أو حوار. وبما أنكم أعلنتم الحرب فستواجهون بحرب. نحن انتهينا من اللعب المهذب.