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اتفاق وصفقة تبادل بضربة واحدة دون مراحل

9/4/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف آنا برسكي

سطحيا، من الصعب إيجاد تلميح واضح وأكثر صراحة يشير إلى المستقبل القريب والمرير للمفاوضات على صفقة المخطوفين من المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء بالضبط بالتوازي مع المفاوضات كي يعلن أن إسرائيل لن تتنازل عن محور فيلادلفيا أبدا أو على الأقل حتى نهاية حكم بنيامين نتنياهو. فعندما يفصل رئيس الوزراء ويعلل لماذا إصراره على البقاء في محور فيلادلفيا هو حاجة استراتيجية حيوية لأمن الدولة وليس نزوة سياسية تهكمية، فإن الاستنتاج الواجب هو أن الصفقة ماتت وما نحن نراه في بث حي ومباشر هو في واقع الأمر احتفال دفنها.
منطقي بالتأكيد استخلاص استنتاجات متشائمة حول مصير الصفقة. فمثلا، من الرسالة المهددة التي أطلقها نتنياهو لحماس. في المؤتمر الصحفي كرر نتنياهو التهديد الذي أطلقه قبل ذلك في محفل مغلق، في جلسة الحكومة وبموجبه حتى الآن عملنا ضد حماس عسكريا فقط – أما الآن، فسنعمل على ضربها أيضا في الجانب السلطوي، بالتشديد على تغييرات دراماتيكية في توزيع المساعدات الإنسانية. صحيح أن نتنياهو لم يفصل ولكن محافل مطلعة رفيعة المستوى تشرح أن الحديث يدور عن تبني خطة البديل السلطوي المدني لغزة التي سبق أن نشرها وروج لها وزير الدفاع يوآف غالنت بتأييد من جهاز الأمن، قبل نحو نصف سنة.
وكان الاقتراح نقل السيطرة في المجال العام الى عشائر محلية ليست متماثلة مع حماس. في الشتاء، الفكرة رفضت.
رئيس الوزراء لم يكن مستعدا لتبنيها – والمشروع التجريبي الضيق في الميدان أثبت أن نتنياهو محق. فقد أوضحت حماس لكل الجهات المحلية أن كل من يتعاون مع إسرائيل ضدها – دمه في رأسه، بل وتجسدت الرسالة عندما قتل بضعة مشبوهين بالتعاون مع إسرائيل – والتقطت رسالة حماس بنجاح مدوٍ. فقد أوضح رؤساء العشائر لإسرائيل أنهم غير معنيين بأن يصبحوا شهداء قريبا – فانتهى المشروع التجريبي.
يتبين أن اليوم، بعد نحو نصف سنة تغير الوضع في غزة. صحيح أن حماس لم تختف لكن قوتها ضعفت جدا بما يكفي لأن يشعر كبار رجالات العشائر بثقة كافية لأجل استئناف المشروع التجريبي. ما يقف من خلف رسالة نتنياهو حول تغيير في توزيع المساعدات الإنسانية – هو عمليا النية لتبني الخطة الأصلية لجهاز الأمن ولوزير الدفاع. أحقا؟ كي يبدأ المشروع هذه المرة، بل وينجح على رجال العشائر أن يكونوا واثقين من أن حماس لن تستعيد قوتها بعد زمن قصير إلى هذا الحد أو ذاك.
بكلمات أخرى: ينتظر رجال العشائر أن يروا كيف تنتهي المفاوضات للصفقة. فتنفيذ الصفقة معناه بقاء حماس في القطاع. انهيار المفاوضات معناه بقاء الجيش الإسرائيلي. فقط إذا لم تكن صفقة – يكون ما هو حقيقي في أقوال رئيس الوزراء حول الجهات الأخرى التي ليست حماس والتي ستتلقى قريبا المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية. ولكن محافل عالية في المستوى السياسي تعتقد العكس. بزعمها، رسالة رئيس الوزراء حول المس سلطويا بحماس، ليست أكثر من خلق الإمكانية لحالة فشل الاتصالات.
بخلاف الرأي السائد، فإن نتنياهو لا يعارض الصفقة ولا يعمل على تفجير المفاوضات لأسباب سياسية. فتثبيت موقفه حول الأهمية الاستراتيجية لمحور فيلادلفيا معناه ليس حكم إعدام لصفقة المخطوفين.
وفي الوقت نفسه، ينبغي التدقيق: نتنياهو لا يتوق للوصول إلى صفقة، بل لا يعارضها مبدئيا وذلك – لأن دمج الوضع السياسي، الضغط الأميركي والبدائل الأمنية يحمله إلى الفهم أن عدم الوصول إلى صفقة هو الخيار الأسوأ – ومشكوك فيما إذا كان بوسعه، كرئيس وزراء إسرائيل، أن يسمح لنفسه أن يختاره ويختار التداعيات المرافقة له.
وعليه، فإن محافل في المستوى السياسي تقدر بأن السيناريو المحتمل للفترة القريبة المقبلة سيكون: "المنحى الأخير الذي سيضعه الأميركيون على الطاولة، والخطوة الإسرائيلية التي تؤدي إلى إقراره.
حسب التقديرات، فإن هذا المنحى الأخير في صيغة إما تأخذه أو تدعه – سيكون سيئا من ناحية إسرائيل وسيئا نسبيا للمنحى الحالي، الذي سبق لحماس أن رفضته. وحسب تلك التقديرات، فإن المنحى النهائي سيلغي المفاوضات التي بين مراحل الصفقة وسيطالب الطرفين أن يقرآ كل المراحل دفعة واحدة، حيث ستكون النتيجة النهائية إنهاء القتال وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما المسؤولية عن محور فيلادلفيا، فسيقترح تسليمها إلى قوة متعددة الجنسيات، بهذه التشكيلة أو تلك. قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، سيحصلون أغلب الظن على ضمانات ألا يصفوا. كما تقدر هذه المحافل بأنه إذا ما رفضت إسرائيل المقترح، فسينتقل الأميركيون من الجزر إلى العصي.
مثلا لن يستخدموا الفيتو في مجلس الأمن على مشاريع قرارات ضد إسرائيل وسيعمقون عزلتها السياسية.
فماذا سيفعل بنيامين نتنياهو في هذه اللحظة إذن، حين يكون المنحى الأخير موضوعا أمامه كمسدس على الطاولة، بعد الحملة الإعلامية عن ضرورة بقائنا في محور فيلادلفيا؟ نعود ونشدد على أن لا نحن ولا المحافل المطلعة، مهما كانت رفيعة المستوى يمكنها توقع ما سيحصل بعد ذلك. لكن التقدير هو أنه في لحظة الحقيقة سيعمل نتنياهو حسب النهج المعروف لرئيس المحكمة العليا الأسبق اهرون باراك. آنذاك عندما آيد القاضي باراك جوهريا قرار المحكمة الذي اعتبر محافظا، لكنه لم يكن معنيا بالتصويت له بشكل علني – حرص على أن يجند أغلبية تؤيد القرار فيما هو نفسه يبقى في رأي الأقلية ويصوت ضده.
مسؤولون كبار في الحكومة يقدرون أنه في حالة إنضاج الصفقة سيطرحها نتنياهو على التصويت – لا في الكابنت، بل في كل الحكومة. وزراء عظمة يهودية والصهيونية الدينية سيعارضون، الوزراء الحريدون سيؤيدون، وزراء الليكود سينقسمون – والصفقة ستحظى بالأغلبية اللازمة. بالضبط مثلما شرح نتنياهو هذا، في المؤتمر الصحفي قبل ثلاثة أيام، في سياق غالنت: "مشروع أن تصر على رأيك أثناء المداولات، لكن في اللحظة التي يتخذ فيها القرار يكون ملزما للجميع.

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