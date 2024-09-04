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أدوا صلوات تلمودية علنية.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

9/4/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح امس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.
وتأتي هذه الاقتحامات في اليوم الأول من" الشهر العبري"، الذي بدأ أمس، ويشهد تصاعدًا في أعداد المقتحمين للأقصى.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 410 مستوطنين، بينهم 111 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية جماعية وعلنية في الجهة الشرقية للأقصى قرب مصلى باب الرحمة.
وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال منعت حراس الأقصى من الاقتراب من مسار الاقتحامات. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية بحق الفلسطينيبن الوافدين للأقصى، واحتجزت هوياتهم عن بوباته الخارجية.
ويستغل الاحتلال و"جماعات الهيكل"المزعوم المناسبات الدينية والأعياد اليهودية، لفرض وقائع تلمودية جديدة داخل المسجد.
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين قاموا بأداء صلوات علنية، تطورت لنفخ علني في البوق ثلاث مرات وتسلقوا الأسوار بحضور شرطة الاحتلال التي توفر الحماية لهم.
وأشارت إلى أن المستعمرين اعتدوا على موظفي الأوقاف، فيما أبعدت شرطة الاحتلال موظفي الأوقاف عن مسارات الاقتحام التي تركزت قرب باب الرحمة، وسجلت صراخات وأغاني المستعمرين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.
وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.
وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال من أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، وكل من يستطيع الوصول للأقصى من أهالي الضفة الغربية، للدفاع عنه أمام جرائم الاحتلال الخطيرة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه، وتغيير الوضع القائم فيه. وتشير تفاصيل الاقتحامات في الشهر الماضي الذي شهد اقتحام 6962 مستعمرا، إلى ارتفاع في وتيرة الاقتحامات حيث الأعداد ونوعية المقتحمين، بهدف فرض واقع جديد. -(وكالات)

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