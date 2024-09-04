أدوا صلوات تلمودية علنية.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح امس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.
وتأتي هذه الاقتحامات في اليوم الأول من" الشهر العبري"، الذي بدأ أمس، ويشهد تصاعدًا في أعداد المقتحمين للأقصى.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 410 مستوطنين، بينهم 111 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية جماعية وعلنية في الجهة الشرقية للأقصى قرب مصلى باب الرحمة.
وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال منعت حراس الأقصى من الاقتراب من مسار الاقتحامات. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية بحق الفلسطينيبن الوافدين للأقصى، واحتجزت هوياتهم عن بوباته الخارجية.
ويستغل الاحتلال و"جماعات الهيكل"المزعوم المناسبات الدينية والأعياد اليهودية، لفرض وقائع تلمودية جديدة داخل المسجد.
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين قاموا بأداء صلوات علنية، تطورت لنفخ علني في البوق ثلاث مرات وتسلقوا الأسوار بحضور شرطة الاحتلال التي توفر الحماية لهم.
وأشارت إلى أن المستعمرين اعتدوا على موظفي الأوقاف، فيما أبعدت شرطة الاحتلال موظفي الأوقاف عن مسارات الاقتحام التي تركزت قرب باب الرحمة، وسجلت صراخات وأغاني المستعمرين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.
وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه.
وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال من أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، وكل من يستطيع الوصول للأقصى من أهالي الضفة الغربية، للدفاع عنه أمام جرائم الاحتلال الخطيرة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه، وتغيير الوضع القائم فيه. وتشير تفاصيل الاقتحامات في الشهر الماضي الذي شهد اقتحام 6962 مستعمرا، إلى ارتفاع في وتيرة الاقتحامات حيث الأعداد ونوعية المقتحمين، بهدف فرض واقع جديد. -(وكالات)
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